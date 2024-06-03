Seren Serengil: Devlet Bahçeli milliyetçiliğin omurgasını bozamaz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Seren Serengil: Devlet Bahçeli milliyetçiliğin omurgasını bozamaz

Ünlü oyuncu Seren Serengil, sokak köpekleri için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslendi.

Hayvanseverler dün Türkiye’nin çeşitli meydanlarında miting düzenledi. Sokak köpeklerinin uyutulmasına karşı çıkanlar arasında ünlü oyuncu Seren Serengil de vardı.

Kendisinin de köpekleri bulunan Serengil, AKP’nin hazırladığı sokak köpekleri tasarısını eleştirdi.

Tarikatların sokak köpeklerinden daha zararlı olduğunu bu sebeple kapatılması gerektiğini savunan Serengil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de seslendi.

Bahçeli’nin tarikatlara ve gericilere karşı olduğunu ileri süren Serengil, “Devlet Bahçeli ve partisinin çok önemli bir duruşu var. Tarikatlara, gericiliğe ve cehalete karşı yüzyıllardan beri kendisi en önde hakaret etti bunlara. Şimdi kalkıp da tam tersi hareket ederse savunduğu bu zamana kadar ki milliyetçiliğin omurgasını bozmuş olur” ifadelerini kullandı.

İşte Serengil’in açıklamaları:

“TARİKATLAR YÖNETEMEZ”

“Hayvanlarımızı tarikatlar yönetemez. Tamamen İran olma yolundayız. Avrupa’daki hayvanları toplatılıp uyutulduğunu söylüyorlar, yalan! Burada tamamen tarikatların köpekleri istememesiyle ilgili bize Avrupa’yı gösterip, bunların sözleri dinleniyor. Biz bu esareti istemiyoruz Türkiye’de… Sokak köpekleri yüzyıllardan beri sokakta yaşıyor.

“BAHÇELİ KARŞI ÇIKMALI”

Devlet Bahçeli çok önemli bir partinin lideri… Devlet Bahçeli ve partisinin çok önemli bir duruşu var. Tarikatlara, gericiliğe ve cehalete karşı yüzyıllardan beri kendisi en önde hakaret etti bunlara. Şimdi kalkıp da tam tersi hareket ederse savunduğu bu zamana kadar ki milliyetçiliğin omurgasını bozmuş olur. Hiç kimse bizi uyutmaya kalkmasın. Bu cahil, hayvana günah diyen cemaatler yönetemez. Bu tarikatlar yasak Türkiye’de. Niye tarikatları dağıtmıyorlar? İnsanlardan daha zararlı bunlar. Türkiye buna müsaade etmeyecek.

BAHÇELİ SOKAK KÖPEKLERİ İÇİN NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sokak köpeklerinin uyutulmasını öngören yasa teklifi çalışmaları hakkında “Köpekler, Türkiye’nin neresine giderseniz gidiniz öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar ve herkes görür onu. Ama bu uyutma nedir, kim yapacak, sınırı ne kadar, kaç saat uyutacaklar?” diye konuşmuştu.

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