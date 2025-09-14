Sergen Yalçın'dan gece yarısı paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında RAMS Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk maçında sahadan galip ayrıldı.

3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımla İstanbul'daki ilk maçına çıkan Yalçın, 1386 gün sonra Dolmabahçe'ye 3 puanla dönmüş oldu.

Sergen Yalçın, maç öncesinde taraftarları selamladığı ve arkasındaki tribünde "Roman olur yazsam seni" yazılı pankartın göründüğü fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Yalçın'ın paylaşımı on binlerce beğeni ve yorum aldı.