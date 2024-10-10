Serhat Akın'a silahlı saldırıda flaş gelişme

Eski milli futbolcu ve yorumcu Serhat Akın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir program çıkışında Beykoz'da Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta kimliği belirsiz kişiler tarafından ayağından vurulmuştu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırıya ilişkin hazırlanan fezleke tamamlandı.

"TALİMAT YURT DIŞINDAN GELDİ"

Hazırlanan fezlekede yurt dışından gelen talimatın ardından birden fazla kişinin olay öncesi ve sonrasında fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği tespit edildiği belirtildi.

Fezlekede, Serhat Akın'ın yaralanmasının parçalı kemik kırığı boyutunda olduğu, hayat fonksiyonlarına etkisinin ise Adli Tıp Kurumu raporuna göre ağır nitelikte değerlendirildiği vurgulandı.

"TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"

Akın'a 3-4 metre gibi yakın mesafeden 3 el ateş açılması, 3 merminin de Akın’a isabet etmesi şüphelilerin olayın ardından kaçması ve saldırıda kullanılan silahın mahiyeti göz önünde bulundurulduğunda eylemin "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" olarak nitelendirildiği fezlekede yer aldı.

Başsavcılıkça hazırlanan fezlekede 7 şüpheli hakkında, "tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemi öngörülüyor.

Fezleke, dava açılması istemiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.