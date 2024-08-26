Serhat Ulueren: Galatasaray'da 3 tane ajanım var

Telegol'de yorumculuk yapan Serhat Ulueren, Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalar yaptı.

''DURSUN ÖZBEK YALAN SÖYLÜYOR, PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLAYACAĞIM''

Galatasaray'da yaşanan bilet krizine dair konuşan Ulueren, "Ey büyük Galatasaraylılar! Dursun Özbek yalan söylüyor, doğruları söylemiyor. Bilet konusuyla ilgili çıkan iddiaların kanıtlarını Pazartesi günü açıklayacağım. Sizlerden bana gelen 4 tane büyük ihbar oldu. Galatasaray'da sezon başında kombine biletleri satışa çıkıyor, birkaç saat içerisinde tükeniyor ama taraftarlar bu biletleri alamıyorlar. Çünkü kale arkasındaki tribünlerin elektronik ortamdan değil, el altından verildiği bir gerçek. 52 bin kapasiteli bir stattaki biletlerin 1 saat içerisinde tükenme ihtimali yok." sözlerini sarf etti.

''56 MİLYON EURO'LUK VURGUN''

56 milyon euro'luk bir vurgundan bahseden Serhat Ulueren, "Burada özellikle taraftar gruplarını kendi lehinize bağırttırmak ya da aleyhinize bağırttırmamak için işler yapıyorsunuz. Galatasaray takımından göndermek istediğiniz futbolcuları yuhalattığınız ve ıslıklattığınız belirli taraftar grupları var. Yönetim Kurulu üyelerinin beslediği taraftar gruplarını himayeniz altınıza alıyorsunuz. Karşılığında bunlara bedava kombine veriyorsunuz. Yönetim, taraftardan ne istiyor? 'Bizi istifaya davet etmeyeceksin, başkan ve yöneticileri hedef almayacaksın, tepki göstermeyeceksin ve yöneticilerin işaret ettiği bazı pahalı ya da gitmesini istediğiniz oyuncuları ıslıklayacaksın.' Burada hem taraftar biletini alıyor hem de yöneticiler el altından paraları cebe indiriyor. Bunun kanıtını Pazartesi günü ortaya koyacağım. 56 milyon Euro'luk bir vurgundan bahsediliyor. Bu paranın yarısıyla Mauro Icardi, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın maaşını rahat bir şekilde ödersin." dedi.

''GALATASARAY'DA 3 TANE AJANIM VAR''

Galatasaray'da içeriden bilgi aldığı 3 ajanının olduğunu açıklayan Ulueren, "Dursun Özbek için sancılı süreç başlıyor. Önce Erden Timur ile yaşadıkları, Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlığını elinden alması, takımın moralsiz olması, yetersiz transferler, hala yapılmayan diğer transferler var. Ne yaparsanız yapın benim içeriden bilgi aldığım 3 tane ajanım var. Dursun Özbek boş yere uğraşmasın. Bunları bulamayacaksınız. Camianın içerisi fokur fokur kaynıyor. Zor bir süreç sizi bekliyor. Dursun Özbek bataklığın içerisinde çırpınıyor. Bir an önce yolunu değiştirmesi gerekiyor. Yardım eli arıyor ancak yardım elleri uzaklaşıyor. Kaderinizle baş başa kalmak üzeresiniz." şeklinde konuştu.

''MUSLERA GALATASARAY'IN BÜYÜK DEĞERİDİR''

Serhat Ulueren, son dönemde Fernando Muslera'ya yapılan eleştiriler ile ilgili de, "Bu ülkede Fernando Muslera kadar kupa kazanan hiçbir yabancı futbolcu olmadı. Kendisi iyi bir insan, iyi bir aile babası, başarılı da bir kaleci. Galatasaray'ın büyük değeridir. Aldığı paranın hakkını vermiştir. 1-2 hatalı gol yemesi ondan bir şey götürmez." dedi.