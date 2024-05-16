Şeriat karşıtı paylaşım yapan Feyza Altun'a hapis cezası

Sosyal medya hesabından yaptığı 'şeriat' karşıtı paylaşımı nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan avukat Feyza Altun'a hapis cezası verildi.

19 Şubat'ta gözaltına alınan avukat Feyza Altun’un, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava kapsamında bugün Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesinde davası görüldü.

Duruşmanın kadın savcısı mütalaasında, Feyza Altun'un üst hadden cezalandırılmasını talep etti. Altun, yaptığı paylaşımdan dolayısıyla pişman olmadığını belirterek, verilecek ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararını kabul etmedi.

"ŞERİAT DİNİ BİR DEĞER DEĞİLDİR"

Mahkemede savunma yapan Feyza Altun, kimsenin dini değerleriyle bir derdinin olmadığını belirterek, "Bu ülkede şeriat diye korunan bir değer yok. Tweeti attıktan 5 dakika sonra sildim. Olay tarihinde ben Farsça bir şiir paylaşmıştım. Bu paylaşıma biri 'Feyza şeriat atak mı geçiriyorsun' yazmış. Sonra ben de iddianameye konu tweeti attım. 5 ya da 10 dakika içerisinde sildim. Çünkü bu tweetin yanlış anlaşılabileceğini anladım. 2 gün sonra bu tweet gündem oldu. Bot hesaplarla gündem haline getirildi. Ben kimseyi galeyana getirmedim. Suç işleyenler aslında bu tweeti yayanlar ve gündeme getirenlerdir. Şeriat dini bir değer değildir. Benim kimsenin dini inancıyla bir sorunum yok" ifadelerini kullandı.

“ŞERİAT YÖNETİMİNİ KABUL EDEMEM”

Altun, savunmasının devamında, Türkiye'de şeriat yönetiminin olmasını kabul edemeyeceğini ifade etti.

Türkiye’nin laik bir ülke olduğunu belirten Altun, şeriatı kafa kesen, kadınları recmeden bir yönetim olarak tanımladı.

Yaptığı paylaşımdan sonra 'şeriat geldikten sonra bu karıyı ben istiyorum' şeklinde yapılan paylaşımlarla mücadele ettiğini belirten Altun, ülkeden kovsalar da gitmeye niyeti olmadığını açıkladı.

Hakkında verilen adli kontrolün kaldırılmasını talep eden Altun, söz sözler olarak da dava konusu paylaşımı yaptığı için pişman olmadığını dile getirdi.

9 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, Feyza Altun'a, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamasıyla 9 ay hapis cezası verdi.

"TÜRKİYE LAİKTİR LAİK KALACAK"

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Altun, "Laik Türkiye Cumhuriyeti olmasa savcı makamında oturamayacak bir kadın savcı üst hadden cezalandırılmamı istedi.” İfadelerini kullandı.

Paylaşımında pişman olmadığı için HAGB verilmediğini ve 9 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirten Altun, “Türkiye laiktir laik kalacak" ifadelerini kullandı.