Serinlemek için girdiği derede boğuldu

Kaynak: DHA
Serinlemek için girdiği derede boğuldu

Şırnak’ta 15 yaşındaki Yeliz Kalkan, serinlemek için girdiği derede boğuldu.

Şırnak'ta derede boğuldu

Merkeze bağlı Kumçatı beldesi ile Güneyce köyü arasında geçen derede meydana gelen olayda, yakınlarıyla dere kenarına pikniğe giden Yeliz Kalkan, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra Kalkan, suyun içerisinde kayboldu.

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Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada Kalkan’ın cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemeden sonra Yeliz Kalkan’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

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Kalkan’ın cenazesinin sudan çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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