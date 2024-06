Servisçiler isyanda: Ekmeğimize sahip çıkmaya çalışıyoruz

Antalya'da C plakalı servis araçları sahipleri, şehir dışından gelen ve yetkisiz servis hizmeti sunan korsan araçlar nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti dile getirmek için Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) önünde bir araya geldi. Gazi Bulvarı üzerinde toplanan yüzlerce C plaka araç, Kızılarık Caddesi, Yüzüncüyıl ve Atatürk Bulvarı güzergahında konvoy düzenleyerek UKOME önüne ulaştı. ‘Korsana Hayır’, ‘C Plakana Sahip Çık’ ve ‘Personel ve Okul Servisi C Plaka ile Yapılır’ yazılı pankartlar taşıyan servisçiler adına konuşan Hasan Çetinkaya, 5216, 5393 ve 2918 sayılı kanunların uygulanmasını talep ettiklerini belirtti.