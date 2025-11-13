Dünya genelinde her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybettiği akciğer kanserine karşı mücadelede bilim dünyası, sadece sigarayla sınırlı kalmayan, daha geniş bir "karşı farkındalık" düzeyi oluşturulmasına odaklandı.

Uzmanlar, çevresel maruziyetler ve beslenme alışkanlıkları gibi sigara dışındaki risk faktörleri konusunda toplumun bilinçlendirilmesinin, hastalığın görülme sıklığını azaltmada kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Florida ve Kentucky Üniversiteleri’nin ortak araştırması beslenmenin de sigara kadar kritik bir risk faktörü olabileceğini ortaya koydu.

ABD’de yer alan Florida Üniversitesi ve Kentucky Üniversitesi'nden bilim insanlarının ortaklaşa yürüttüğü bir araştırma, beslenme düzenine dayalı kanser önleme stratejilerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Araştırmacılar, tıpkı tütün kontrolünde olduğu gibi, sağlıklı beslenme konusunda da kamuoyu bilincinin ve politika odaklı yaklaşımların desteklenmesi gerektiğini belirtti.

UZMAN İSİMLERDEN KRİTİK DEĞERLENDİRMELER

Küresel sağlık otoriteleri ve onkoloji uzmanları, özellikle sigara geçmişi olmayan hastalarda görülen akciğer kanseri vakalarındaki artışa dikkat çekerek önleyici tedbirlerin genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Inova Göğüs Cerrahisi Birimi Direktörü Dr. Michael Weyant (ABD): Akciğer kanserinin tıbbi tedavisinde son yıllarda büyük ilerlemeler kaydedildiğini, hedefe yönelik tedaviler ve genetik işaretlere bakılmasının önemli olduğunu kaydetti. Ancak Dr. Weyant, sigara içen eşikteki hastaların hayatının düşük doz bilgisayarlı tomografi (BT) taramalarıyla kurtarılabileceğini de ekledi. Önlemenin en etkili yolunun ise risk faktörlerinden uzak durmak olduğunu söyledi.

Tıbbi Onkolog Prof. Siow Ming Lee (İngiltere): Akciğer kanserinde en büyük ilerlemenin erken teşhis ve risk yönetimiyle gerçekleşeceğini dile getirdi. Prof. Lee, şu anda deneme aşamasında olan mRNA tabanlı aşı çalışmalarının umut verici olduğunu ancak temel önlemenin sigarayı bırakmak ve pasif içicilikten kaçınmakla başladığını ifade etti.

ÖNLEYİCİ ADIMLAR HAYAT KURTARIYOR

Bilimsel veriler, akciğer kanserlerinin yaklaşık %85’inin önlenebilir nedenlere dayandığını gösterdi. Karşı farkındalık stratejileri kapsamında öne çıkan önleyici adımlar şunlar:

Tütün Ürünlerinden Uzak Durma: Akciğer kanseri riskini en çok düşüren unsurun sigarayı bırakmak olduğu bir kez daha vurgulandı. Pasif içiciliğin de riski %20 ila %30 oranında artırdığı tespit edildi.

Çevresel Maruziyetlerin Kontrolü: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından akciğer kanseri için kesin bir neden olarak tanımlanan hava kirliliğinden ve iş yerlerinde asbest, radon gazı gibi toksik kimyasallara maruz kalmaktan kaçınmanın riski ciddi ölçüde azalttığı açıklandı.

Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite: Sebze ve meyvelerden zengin bir beslenme düzeni ile düzenli egzersizin bağışıklık sistemini güçlendirerek kansere karşı direnci artırdığı belirtildi. Bu önleyici yaklaşımlar ve bilimsel araştırmalar, akciğer kanseri ile mücadelede pasif bekleyişten aktif korunmaya doğru küresel bir dönüşüm yaşandığını gözler önüne serdi.