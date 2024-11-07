Sessiz sedasız Türkiye'yi terk etmişti! Gizem Özdilli bakın nerede ortaya çıktı

Bir dönemin popüler mankenlerinden olan Gizem Özdilli sessiz sedasız Türkiye'yi terk etmişti. Podyumlarda rüzgar estiren Gizem Özdilli İstanbul'u bırakıp sessiz sedasız Kıbrıs'a yerleşmişti.

EMEKLİ OLMASINA 3 SENE KALMIŞ

Gizem Özdilli, modacısıyla Nişantaşı’nda görüntülendi. Kıbrıs'ta yaşayan model, "Orası kalabalık değil. Buraya gelince trafiği yadırgadım. 10 yıldır Kıbrıs'a gitmek istiyordum. Girne merkezde yaşıyorum.

İstanbul gibi değil, trafik ve insan yoğunluğu yok. Burada herkes savaş halinde... Burada yoruldum. Kontrollü yaşamaktan yoruldum. Kıbrıs'ta sunumlarım oluyor. İş olunca İstanbul'a geliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Manken dostlarıyla görüştüğünü belirten Özdilli, "Küs olduğum yok. Kıbrıs'a gelince beni arıyorlar. Hepsi canım arkadaşım. Allah hepsinin yolunu açık etsin. Artık yaşlandık, kişiler hırslar yakışmaz" dedi.

"Biraz uzağım. İzole bir hayat yaşıyorum. Sosyal medyaya da çok bakmıyorum" diyen bir dönemin ünlü modeli "Çok birikim yaptınız mı?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Kendi mesleğimde kendi kendimi geçindirecek para kazandım. Herkesin bu meslekten kazandığıyla bir ev alabilir belki de iki ev alabilir. Emekli olmak için üç senem kalmış."

Sık sık çekimler için Türkiye'ye gelen 52 yaşındaki mankenin son halini görenler ise "Kadın resmen taş gibi", "Kadın yıllara kafa atmış", "Kadın yaşlanmıyor" dedi.