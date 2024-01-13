Sessiz süpersonik uçak ortaya çıktı

Kaynak: DHA
Sessiz süpersonik uçak ortaya çıktı
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Lockheed Martin işbirliğiyle geliştirilen bir başyapıt olan sessiz süpersonik uçak X-59, dün tanıtıldı.

NASA, bu uçağın ses hızından 1.4 kat hızlı uçacağını ve ABD şehirleri üzerinde gerçekleştirilecek test uçuşlarıyla yeni nesil ticari uçakların yolunu açmayı amaçladığını duyurdu.

NASA'nın üst düzey yöneticilerinden Pam Melroy, tanıtımda yaptığı açıklamada, "Bu, yalnızca NASA'nın ve tüm X-59 ekibinin sıkı çalışması ve yaratıcılığı sayesinde mümkün olan büyük bir başarıdır. Sadece birkaç yıl içinde iddialı bir konseptten gerçeğe geçtik. NASA'nın X-59'u, seyahat etme şeklimizi değiştirmeye yardımcı olacak ve bizi çok daha kısa sürede birbirimize yaklaştıracak." dedi.

ABD ve birçok ülkede 50 yıldır yasak olan süpersonik uçuşlar, kentlerde yaşayanların rahatsızlığı nedeniyle yasaklanmıştı. X-59'un ses hızının 1.4 katı ile 925 mil/saat hızla uçması bekleniyor. Uçağın tasarımı, şekli ve teknolojileri, düşük ses gürültüsü üreterek bu hıza ulaşmasını sağlayacak.

NASA, 2024'ün sonuna doğru X-59'u ilk kez havalandırmayı planlıyor. Uçuş testleri ABD genelinde seçilecek şehirlerin üzerinde gerçekleşecek, ve üretilen sesin insanlar tarafından nasıl algılandığı konusunda değerli veriler sağlanacak.

X-59, diğer süpersonik uçaklardan farklı bir deneyim sunuyor. NASA, uçağın benzersiz bir deneysel uçak olduğunu ve gelecek nesil sessiz süpersonik uçaklara bilgi sağlamayı amaçladığını vurguluyor. Uçağın ince, konik burnu, uzunluğunun neredeyse üçte birini oluşturuyor ve süpersonik uçakların ses patlamalarına neden olan şok dalgalarını etkili bir şekilde kırıyor.

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