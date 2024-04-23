Sette kazara birini öldüren Alec Baldwin şimdi de kafede bir kadına saldırdı

İnternette paylaşılan bir videoda, Alec Baldwin’i kışkırtan kişi, telefonu çıkarıp kamera karşısında Alec Baldwin’den 'Özgür Filistin' demesini istedi. Alec Baldwin kadının isteğini reddedince kadın, Rust setinde Baldwin’in kazara görüntü yönetmenini öldürme olayını gündeme getirerek Baldwin'i kışkırtmaya başladı.

Onu 'masum' bir ekip üyesini hapse göndermekle ve davada hapis cezasına çarptırılmamakla suçladı.

Kadın, “Alec, lütfen bir kez 'Özgür Filistin' der misin? O kadını neden öldürdün? O kadını öldürdün ve hapis cezası almadın mı? Hapis cezası yok mu Alec? Masum insanları hapse atıyorsun Alec Baldwin. Filistin'i özgür bırak Alec, sadece bir kereliğine seni bırakacağım. Seni yalnız bırakacağım, yemin ederim" diyerek Baldwin’i kışkırttı.

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Sonunda Alec Baldwin soğukkanlılığını kaybetti ve kadından kafeyi terk etmesini istedi. Kapıda dururken gözle görülür derecede kızgın olan Baldwin, kadına "Dışarı çıkın" dedi. Kadın Baldwin’i taciz etmeye devam ederken Baldwin, baristadan polisi aramasını istedi.

Kadın onu yalnız bırakmayı reddetti ve sonunda Alec Baldwin kadına saldırarak onun kamerasına vurdu. Kadın, videoyu sosyal medya hesabı üzerinden “Beyaz şeytan Alec Baldwin bana saldırdı. Ben kahve almaya çalışırken.” diyerek paylaştı.