Sevgilisini başka kadınla yakaladı. Sessizce yanlarına yaklaşınca olanlar oldu

Bir erkek, başka bir bayanla görüşürken kız arkadaşı tarafından yakalanınca, olaylar sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede pek çok kişinin dikkatini çekti ve milyonlarca kez izlendi.

Videoda, ismi belirtilmeyen bir adamın, başka bir bayanla birlikteyken kız arkadaşı tarafından yakalandığı anlar gösteriliyor.

Adamın şaşkın bakışları ve ne yapacağını bilemez hali, sosyal medya kullanıcıları arasında çokça yorum aldı.

İkili, neşeyle birbirleriyle şakalaşırken, yanlarına bir gölge düşmesiyle bu anlar böldü.

Aniden karşısında kız arkadaşını gören adam, aldattığını reddederek kendini açıklamaya çalıştı.