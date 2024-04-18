Sevgilisini başka kadınla yakaladı. Sessizce yanlarına yaklaşınca olanlar oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Sevgilisini başka kadınla yakaladı. Sessizce yanlarına yaklaşınca olanlar oldu
Bir erkek, başka bir bayanla görüşürken kız arkadaşı tarafından yakalandığında ne yapacağını bilemedi ve bu durum sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bir erkek, başka bir bayanla görüşürken kız arkadaşı tarafından yakalanınca, olaylar sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede pek çok kişinin dikkatini çekti ve milyonlarca kez izlendi.

Videoda, ismi belirtilmeyen bir adamın, başka bir bayanla birlikteyken kız arkadaşı tarafından yakalandığı anlar gösteriliyor.

Adamın şaşkın bakışları ve ne yapacağını bilemez hali, sosyal medya kullanıcıları arasında çokça yorum aldı.

İkili, neşeyle birbirleriyle şakalaşırken, yanlarına bir gölge düşmesiyle bu anlar böldü.

Aniden karşısında kız arkadaşını gören adam, aldattığını reddederek kendini açıklamaya çalıştı.

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