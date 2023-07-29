Sevgilisini öldürüp kaçtı kamera görüntüsüyle yakalandı

İstanbul Küçükçekmece'de bir sitede yaşayan 46 yaşındaki kadın, evinde sevgilisi tarafından bıçaklandı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, cinayetten sonra kaçan katil zanlısını polis kamera kayıtlarını inceleyerek yakaladı.

Sevgilisini öldürüp kaçtı kamera görüntüsüyle yakalandı

Editör: Sami GÜREL

Küçükçekmece'de oturun 46 yaşındaki G. E. isimli kadın, ismi öğrenilemeyen sevgilisiyle sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adam sevgilisini bıçakladı. Ağır yaralanan kadın yere düşerken, paniğe kapılan sevgilisi ise siteden çıkıp kaçmaya başladı.

Bağrışma seslerini duyarak bıçaklanma olayının yaşandığı daireye inen apartman sakinleri kadını yerde kanlar içinde yatarken gördü. Durum polis ekiplerini ihbar edildi.

Olay yerine polis ekipleriyle birlikte sağlıkçılar da ulaştı. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede 46 yaşındaki G. E.'nin öldüğünü belirledi.

Sitenin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri katil zanlısının kaçış yönünü tespit ettikten sonra kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin delil tespit çalışmalarından sonra 46 yaşındaki G. E.'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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