Şevki Yılmaz’dan skandal ifadeler: Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum

Osmanlı hanedanının soyundan gelen Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul’da düzenlenen mehteranlı düğün töreninde Yiğit Onur Kaya ile evlendi. Çiftin evliliklerine İlber Ortaylı ve eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz şahitlik ederken, Halil Konakçı’da törende görüntülendi.

Düğün töreninde birçok detay yer alırken dikkatleri en çok çeken ise eski milletvekili Şevki Yılmaz’ın düşmanla işbirliği yapanları savunurken kullandığı skandal ifadeler oldu.

Mikrofonu eline alıp konuşma yapan Şevki Yılmaz, ‘‘Osmanlı ile iftihar ediyorum. Osmanlı’yı süren soysuzları da lanetliyorum’’ ifadelerini kullandı. Kendisiyle aynı karede bulunan İlber Ortaylı ise bu sözler üzerine küçük bir tepki göstererek yan tarafa doğru hayıflandı ancak herhangi başka bir tepkide bulunmadı.

Yılmaz’ın sözleri sosyal medyada paylaşılırken kullanıcılar tarafından büyük tepki çekti.

NİKAH ŞAHİTLERİ İLBER ORTAYLI VE ŞEVKİ YILMAZ

Öte yandan düğün töreni mehter takımı ile yapılırken törene katılan isimler dikkat çekti. Çiftin nikah şahitleri Prof. Dr. İlber Ortaylı ve eski Refah Partili Milletvekili Şevki Yılmaz oldu.

Düğün töreni Kuran tilaveti ile başlarken Berna Sultan Osmanoğlu ve Yiğit Onur Kaya’nın girmesi ile mehter takımı marşlar çalmaya başladı. Evlenen yeni çiftin nikahı Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından kıyıldı.

TÖRENE KATILAN İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Düğün töreni ile dünya evine giren Berna Sulta Osmanoğlu ile Yiğit Onur Kaya’nın törenine Prof. Dr. İlber Ortaylı, laiklik karşıtı vaazları ve şeriat çağrıları ve skandallarıyla sürekli gündemde olan Halil Konakçı ve sunucu Pelin Çift katıldı.

FETÖCÜLERE AF İSTEMİŞTİ

‘‘Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum’’ sözleriyle tepki çeken Şevki Yılmaz geçmiş dönemdeki skandallarıyla da hep gündemde olmuştu.

Milli Görüş'ün önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Şevki Yılmaz, habervaktim.com'da kaleme aldığı yazısında dikkat çeken bir çağrı yamış, "Milletimiz vatandaşlık görevini yerine getirdi! Sıra İktidarımızda!" diyerek FETÖ’cülere af çağrısında bulunmuştu.

Yılmaz, "İftiraya dayalı itiraflarla; işinden, aşından hatta eşinden edilen, ceza yiyen fetözede mağdurları kardeşlerimizden özür dilenerek tüm sosyal hakları acilen iade edilmelidir!

Ayrıca din istismarıyla ve uyduruk rüyalarla aldatılan cezaevlerinde vardiyalı yatmaya devam eden çoğunluğunu hanımların oluşturduğu “ibadet bölümü” dediğimiz mahkûmlara da mutlaka af çıkarılarak devlet millet kaynaşması yeniden sağlanmalıdır!" ifadelerini kullanmıştı.

SKANDAL HUTBE

Kocaeli’de geçmiş dönemde bir camide hutbe veren Şevki Yılmaz, yurttaşların oyları ile yapılan hizmetin günahları sildiğini söylemişti. "Yaptığınız boğaz köprüleri, yaptığınız devasa hastaneler, hızlı trenler. Yeter ki Allah’ın kullarına hizmet edin. Hepsi günahlarını silecek” ifadelerini kullanan Yılmaz, “kürtçülük" yapanların, "alim katillerine” yol verenlerin zulme ortak olduğunu söylemişti.

ATATÜRK’E HAKARETLERİ BİTMEK BİLMİYOR

Atatürk’e hakaret suçlamasıyla defalarca yargılanan Yılmaz, Çanakkale Zaferi ile ilgili attığı tivitlerde, Padişah Meclisi’nin onayladığı Sevr Anlaşması ile ülkenin parçalara bölündüğü gerçeğini bir kenara bırakıp tüm savaşlardan galip gelindiği halde kalelerin bir bir geçildiğini ilmi, fikri, iktisadi ve siyasi yollarla işgal edildiğini öne sürdü. Şevki Yılmaz, “İhanete çanak tutan çakma kahramanlar” sözleriyle de Atatürk’e hakaret etmişti.