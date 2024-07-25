Seydikemer Milli Emlak Müdürlüğünden

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SEYDİKEMER MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN



İlçemiz sınırları içinde bulunan yukarıda tapu kayıt bilgileri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Seydikemer Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürünün Odasında yukarıda belirtilen gün ve saatte toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.

Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare Merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2024 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona verilecek olan belgeler asıl ya da noter tasdikli olması gerekmektedir.)

Geçici teminat mektuplarının 2886 sayılı Kanunun 26. ve 27. Maddelerine göre düzenlenmesi, süresiz olması ve daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de teminat mektubunda gösterilmesi zorunludur.

Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler veya dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)

İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Seydikemer Kaymakamlığından (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz görebileceklerdir.

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden Komisyon sorumlu değildir.

Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi halinde, satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır. Taşınmaz mallar için satış bedeli taksitle ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

Satış İhalesi yapılacak olan İlçemiz Sahil Ceylan Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait olan 266 ada 6 parsel ve 4.842,31 m2 yüzölçümlü taşınmazın yaklaşık 225,00 m2 lik kısmının Nadir kızı Dilara BÜKLÜ tarafından telle çevrildiği, telle çevrilen söz konusu alanın ziraat olarak kullanıldığı, bahse konu alanın içinde yine Nadir kızı Dilara BÜKLÜ’ye ait olan muhtelif yaşta bir adet çınar ağacı bulunduğu, yine Nadir kızı Dilara BÜKLÜ’ye iat olan 2022 yıllarında yapılmış yaklaşık 4 – 5 m yüksekliğinde 12 x 6 m ebatında yaklaşık 72,00 m2 üstü ve yaklaşık 7 m kenarlarının çınga ile kaplı profil demir üzerine hayvan ağılı bulunduğu, bahse konu taşınmazın yaklaşık 3.800,00 m2 lik kısmının yine Nadir kızı Dilara BÜKLÜ tarafından ziraat olarak kullanıldığı, geriye kalan yaklaşık 745,31 m2 lik kısmının boş ve işgalsiz olduğu, herhangi bir Kişi veya Kurum tarafından kullanılmadığı tespit edilmiştir.

Satış İhalesi yapılacak olan İlçemiz Sahil Ceylan Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait olan 266 ada 6 parsel ve 4.842,31 m2 yüzölçümlü taşınmazın taşınmazın yaklaşık 225,00 m2 lik kısmının Nadir kızı Dilara BÜKLÜ tarafından telle çevrildiği, telle çevrilen söz konusu alanın ziraat olarak kullanıldığı, bahse konu alanın içinde yine Nadir kızı Dilara BÜKLÜ’ye ait olan muhtelif yaşta bir adet çınar ağacı bulunduğu, yine Nadir kızı Dilara BÜKLÜ’ye iat olan 2022 yıllarında yapılmış yaklaşık 4 – 5 m yüksekliğinde 12 x 6 m ebatında yaklaşık 72,00 m2 üstü ve yaklaşık 7 m kenarlarının çınga ile kaplı profil demir üzerine hayvan ağılı bulunduğu, bahse konu taşınmazın yaklaşık 3.800,00 m2 lik kısmının yine Nadir kızı Dilara BÜKLÜ tarafından ziraat olarak kullanıldığı, geriye kalan yaklaşık 745,31 m2 lik kısmının boş ve işgalsiz olduğu, herhangi bir Kişi veya Kurum tarafından kullanılmadığı tespit edildiğinden, taşınmazın ihalesinden önce veya sonra müdahalede bulunulması (İşgal edilmesi, üzerine muhdesat yapılması, vb.) halinde, taşınmazların tahliyesinden İhaleyi alan sorumlu olup, Kaymakamlığımıza (Milli Emlak Müdürlüğü) herhangi bir yükümlülük ve sorumluluk yüklenemez.

Söz konusu taşınmazın ihale sonucunda kabul edilen satış bedelinin 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş) ve 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye payı ayrıca alınacaktır.

Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve https://mugla.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.