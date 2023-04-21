Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Mersin'de alev alev yanan hafif ticari aracı itfaiye ekipleri söndürdü.

Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

İHA'nın haberine göre, Olay, Adana-Mersin otoyolunda Tarsus ilçesi Berdan viyadüğünde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Tarsus istikametinde seyir halinde olan H.E. idaresindeki 33 ALM 877 plakalı hafif ticari araç, seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alev alev yanan araca müdahale ederek söndürdü. Ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Sürücünün zamanında araçtan inmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

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