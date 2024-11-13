Seyir halindeki tır alev alev yandı

Kaynak: İHA
Seyir halindeki tır alev alev yandı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır yanarak kül oldu.

Şoför son anda farketti, tırı yol kenarına çekti ama yanmasına engel olamadı. Erzurum'un Aşkale ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır yanarak kül oldu.

Alınan bilgiye göre, gece 00.30 sıralarında Özdemir mevkisinde Erzurum'dan Aşkale'ye seyir halindeki tırda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alev ve dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracını yol kenarına çekti. Alevler dorseye sıçrarken ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi.

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