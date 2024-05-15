Seyir halindeyken zikzak çizerek herkesi tehlikeye attığı kamyonet kameraya yakalandı

Alanya D-400 Karayolu Konaklı mevkiinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre 07 BKJ 387 plakalı bir kamyonet şeridinde seyir halindeyken bir anda sağa ve sola doğru zikzak çizmeye başladı.

Diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan kamyonet sürücüsü başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kamyonetin kasasında yük olduğu görülen söz konusu görüntülerde, kamyonetin şeridinde ilerlerken önce sağa sola savrulduğu, daha sonra da bir anda diğer şeride geçtiği görüldü.