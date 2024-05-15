Seyir halindeyken zikzak çizerek herkesi tehlikeye attığı kamyonet kameraya yakalandı

Kaynak: İHA
Seyir halindeyken zikzak çizerek herkesi tehlikeye attığı kamyonet kameraya yakalandı
Antalya’da bir kamyonet sürücüsü, seyir halindeyken zikzak çizip sağ şeritten sol şeride geçerek trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Alanya D-400 Karayolu Konaklı mevkiinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre 07 BKJ 387 plakalı bir kamyonet şeridinde seyir halindeyken bir anda sağa ve sola doğru zikzak çizmeye başladı.

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Diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan kamyonet sürücüsü başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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Kamyonetin kasasında yük olduğu görülen söz konusu görüntülerde, kamyonetin şeridinde ilerlerken önce sağa sola savrulduğu, daha sonra da bir anda diğer şeride geçtiği görüldü.

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