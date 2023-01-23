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Yasak Elma için flaş karar. Sezon sonu final yapacaktı

Fox TV'de yayınlanan 'Yasak Elma' dizisinin bu sezon sonu final yapması planlanmıştı. Ancak yapımcı Fatih Aksoy’un hâlâ çok yüksek reytingler alan dizinin yedinci sezonu da çekmeyi düşündüğü öğrenildi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 15:48
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Sezon sonu final yapacaktı! Yasak Elma'da herkesi şaşırtan karar

Yasak Elma için flaş karar. Sezon sonu final yapacaktı
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FOX'un fenomen dizisi 'Yasak Elma' 6 sezondur reytinglerde zirvede yer alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Disney Plus FOX’un fenomen dizisi Yasak Elma’nın filmini yayınlayacak. Geçen yaz çekilmesi planlanan proje ekip çok yorgun olduğu için bu yıla ertelenmişti. Medyapım’ın filmi bu yaz çekeceği konuşuluyor.

YAPIMCI 7. SEZONU DA DÜŞÜNÜYOR

Öte yandan Yasak Elma’yla ilgili kulislerde bir de bomba bilgi dolaşıyor. Fenomen dizinin bu sezon biteceği açıklanmış, başta Eda Ece olmak üzere oyuncular da bu bilgiyi teyit etmişti. Ancak resmi bir bilgi olmamakla beraber duayen yapımcı Fatih Aksoy’un hâlâ çok yüksek reytingler alan dizinin yedinci sezonu da çekmeyi düşündüğü öğrenildi.


 

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GAGOŞ-23
23.01.2023 16:05
sakın bitmesin çok harika bir dizi  
 
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