Yasak Elma için flaş karar. Sezon sonu final yapacaktı

FOX'un fenomen dizisi 'Yasak Elma' 6 sezondur reytinglerde zirvede yer alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Disney Plus FOX’un fenomen dizisi Yasak Elma’nın filmini yayınlayacak. Geçen yaz çekilmesi planlanan proje ekip çok yorgun olduğu için bu yıla ertelenmişti. Medyapım’ın filmi bu yaz çekeceği konuşuluyor.

YAPIMCI 7. SEZONU DA DÜŞÜNÜYOR

Öte yandan Yasak Elma’yla ilgili kulislerde bir de bomba bilgi dolaşıyor. Fenomen dizinin bu sezon biteceği açıklanmış, başta Eda Ece olmak üzere oyuncular da bu bilgiyi teyit etmişti. Ancak resmi bir bilgi olmamakla beraber duayen yapımcı Fatih Aksoy’un hâlâ çok yüksek reytingler alan dizinin yedinci sezonu da çekmeyi düşündüğü öğrenildi.



