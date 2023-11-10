Sezonu kapatan Neymar için Al Hilal kararını verdi

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinin bu sezon yaptıkları transferler futbol dünyasına damgasını vurdu.

Ronaldo'nun transfer olmasıyla beraber sezon öncesi yaz transfer döneminde Avrupa'dan birçok yıldız körfezin yolunu tutmuştu.

Bunlardan biriyse Neymar'dı.

PSG'den Al Hilal'e transfer olan ve büyük beklentiler içerisinde takıma gelen Neymar'ın milli takımda sakatlanması, Jorge Jesus'un planlarını alt üst etti.

Öte yandan Al Hilal yönetimi, PSG'den transfer ettiği Neymar için flaş bir karar aldı.

Geçtiğimiz günlerde sakatlanan ve yaklaşık 10 ay sahalardan uzak kalacak olan Neymar'ın lisansı dondurulacak.

Arabistan ekibi, yabancı kontenjanında yer açmak adına 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini askıya alacak.

Neymar, Al Hilal ile bu sezon 5 maçta 1 gol ve 3 asist yaptı.