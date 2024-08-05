SGK atağa geçti. 2 milyon 200 bin TL ceza kesildi

Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortasız ve kayıt dışı işçi çalıştıran iş yerlerine ceza keseceğini açıklamıştı. Mersin Asayiş Şubesi ekipleri, Maliye ve SGK personelleri ile iş yerlerine eş zamanlı denetim yaptı.

Umuma açık işletmeler spa, sauna, hamam ve masaj salonları gibi yerlerine yapılan uygulamada 5 farklı iş yerinde 12 kişinin kayıtsız olarak çalıştığı tespit edildi.

SGK ve Gelir İdaresi Denetmenleri tarafından kayıt dışı işçi çalıştıran 5 iş yerine 2 milyon 200 bin TL para cezası verildi.

Ülkeye giriş kaydı olmayan ve çalışan 4 şüpheli ise gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Ayrıca yaşı küçük çocukların çalıştırıldığı tespit edilen bir iş yerinde 2 çocuk Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.