SGK uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi! En düşük emekli aylığı...

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SGK uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi! En düşük emekli aylığı...

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 6 aylık enflasyon farkının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 15-16 oranında, memur ve memur emek­lilerinde ise bu oranın yüzde 12-13 oranında olacağını iddia etti.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 6 aylık enflasyon farkının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 15-16 oranında, memur ve memur emek­lilerinde ise bu oranın yüzde 12-13 oranında olacağını belirterek emekli zamlarıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

TEMMUZ ZAMMI MERAKLA BEKLENİYOR

Ocak ayında maaşlarına zam alan emekliler mevcut yapılan zammı yeterli bulmamıştı. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele eden emeklilerin gözü kulağı temmuz zammında. Temmuz ayında yapılacak zammı emekliler merakla bekliyorlar.

SGK UZMANINDAN TEMMUZ ZAMMINA DAİR AÇIKLAMALAR

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde, 2025'in ilk üç ayında toplamda yüzde 10.06'lık bir enflasyon yaşandığını belirterek, "Ocak ayında yapılan zamlarla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 11.54 oranında artış yapılmıştı. Ancak, enflasyon artışı nedeniyle bu zamların yüzde 10.06’sı ilk üç ayda erimiş durumda." diye yazdı.

Bu yılın ikinci yarısında ortaya çıkacak enflasyon oranlarına göre 6 aylık fark hesaplanarak, SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak. Memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme zammı ile birlikte ilave enflasyon farkı verilecek.

"Altı aylık farkın ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 15-16 oranında olacağını öngörmekteyim. Memur ve memur emek­lilerinde ise bu oranın yüzde 12-13 oranında olacağını öngörmekteyim." diye yazan Erdursun, en düşük emekli aylığıyla ilgili tahminini paylaştı.

Erdursun, "Temmuz ayında en düşük emekli aylı­ğının 16.500TL civarında olacağını dü­şünüyorum." ifadelerini kullandı.

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