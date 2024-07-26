SGK'ye en fazla borcu olan 5 belediye belli oldu: Bakan Işıkhan açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
SGK'ye en fazla borcu olan 5 belediye belli oldu: Bakan Işıkhan açıkladı

Son dönemde CHP'li belediyelerin sosyal yardım faaliyetleri gündemdeki yerini korurken, AK Parti cephesinden önemli bir açıklama yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden SGK prim borçlarına dair bir listeyi paylaştı ve en yüksek borca sahip 5 belediyeyi kamuoyu ile paylaştı.

CHP'li belediyelerin sosyal yardımlarının gündeme gelmesinin ardından AK Parti'den dikkat çeken bir yanıt geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabından SGK'ya en fazla prim borcu olan 5 belediyeyi açıkladı. Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Belediyelerin SGK’ya olan prim borçları ile ilgili birtakım gerçekleri aziz milletimize aktarmamız ve CHP’li bazı yetkililerin ortaya attığı yanlış bilgileri düzeltmemiz gerekiyor. SGK’ya en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir. Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada da bunu ifade etmiştik. Türkiye genelinde belediyelerin SGK’ya olan toplam prim borcu 96 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Bu borçların yüzde 67,7’si tek başına CHP’li belediyelere ait.

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SGK’ya en fazla prim borcu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcu 5 milyar 751 milyon TL’dir. Belediyeyi 2019’da AK Parti’den devraldığında borcu 225 milyon TL iken, bugün itibarıyla 25,5 katına çıkmıştır. Dolayısıyla "seçim oldu" diyerek kafa karışıklığı yaratmaya, aziz milletimizi yalanlarla aldatmaya çalışmanın kimseye faydası yoktur. CHP’li belediye başkanlarına tavsiyemiz emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir. Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üstünden değil veriler ve rakamlar üstünden yalnız gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor."

ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E BORÇLARINIZI ÖDEYİN AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Özel’e seslenerek, "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız bu borçların tahsiline kaynağında başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok," ifadesini kullanmıştı.

MALİ DARBE YAPMAYA ÇALIŞIYOR

CHP lideri Özel, Erdoğan'a şu şekilde tepki göstermişti:

"Bunlar ucuz oyunlar, bu sefer mali darbe yapmaya çalışıyor. Ellerinden aldığımız tüm belediyeler hiç borç ödememiş. Millet bu zihniyetten bıktığı için bizlere oy verdi. Hangi AK Partili belediye bu zamana kadar borcunu ödemiş? Biz iktidara gelmeyelim diye belediyelerimizi iş yapamaz hale getirmeye çalışıyor. 2019’da YSK eliyle İmamoğlu’na ‘adli darbe’ yaptılar. Demokrasi tokadı yediler. Bu sefer SGK borçları üstünden ‘mali darbe’ yapıp belediyeyi çalışamaz hale getirirlerse demokrasi tokadı yerler. Çöpleri kendi ellerimizle toplar gene de onun şantajına boyun eğmeyiz."

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