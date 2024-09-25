Siber casusların son hedefi MoneyGram oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Siber casusların son hedefi MoneyGram oldu

ABD merkezli para transferi devi MoneyGram, şirketi ve kullanıcılarını ciddi ölçüde etkileyen kesintinin nedeni olarak "belirsiz bir siber güvenlik sorunu”nu işaret etti.

MoneyGram, Pazartesi günü X’te yaptığı bir paylaşımda, “bazı sistemlerimizi etkileyen bir siber güvenlik sorunu tespit ettik” dedi. Şirket daha önce sorunun nedeninin bir “ağ kesintisi” olduğunu belirtmişti.

MoneyGram’ın son X paylaşımında “Bazı temel işlem sistemlerimizi başarıyla geri yüklemede ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz. Ekibimiz normal iş operasyonlarını sürdürmek için gece gündüz aktif olarak çalışıyor. Tüm sistemler tamamen çalışır duruma geldiğinde, şu anda bekleyen işlemler müşterilere sunulacaktır. Herhangi bir rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ve mevcut olduğunda ilgili güncellemeleri paylaşmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

MoneyGram, her yıl 200’den fazla ülke ve bölgede 50 milyondan fazla kişiye hizmet veren dünyanın en büyük ikinci para transfer sağlayıcısıdır. Şirket, yıllık 200 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdiğini belirtiyor. 2023 yılında MoneyGram, özel sermaye şirketi Madison Dearborn Partners tarafından 1 milyar dolara satın alındı.

MoneyGram, siber güvenlik olayının niteliğini doğrulamadı ve müşteri verilerinin etkilenip etkilenmediğini belirtmedi.

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