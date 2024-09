Siber casusların son hedefi MoneyGram oldu

MoneyGram, Pazartesi günü X’te yaptığı bir paylaşımda, “bazı sistemlerimizi etkileyen bir siber güvenlik sorunu tespit ettik” dedi. Şirket daha önce sorunun nedeninin bir “ağ kesintisi” olduğunu belirtmişti.

MoneyGram’ın son X paylaşımında “Bazı temel işlem sistemlerimizi başarıyla geri yüklemede ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz. Ekibimiz normal iş operasyonlarını sürdürmek için gece gündüz aktif olarak çalışıyor. Tüm sistemler tamamen çalışır duruma geldiğinde, şu anda bekleyen işlemler müşterilere sunulacaktır. Herhangi bir rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ve mevcut olduğunda ilgili güncellemeleri paylaşmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

