Siber güvenlikte yapay zekanın rolü

Teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak bu hızlı dijitalleşme, siber güvenliğin önemini artırıyor. Yapay zekâ ve makine öğrenimi, güvenlikte önemli rol oynarken, yeni zorluklar da getiriyor.

Teknoloji, iş ve günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu hızlı dijitalleşme dönemi, siber güvenliğin önemini her sektörde hissettiriyor. Yapay zekâ ve buna bağlı gelişen iş kolları, yeni girişimleri ve start-up'ları cezbediyor.

Büyük teknoloji firmaları tarafından satın alınma umuduyla ortaya çıkan yapay zekâ tabanlı start-up'ların bazıları, henüz istenilen sonuçları elde edemiyor. Siber güvenlik şirketi ESET, yapay zekâ ve makine öğrenimini (ML) güvenlik çarkının sadece bir dişlisi olarak görüyor ve güvenliğin birçok bileşeni olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar, sadece yapay zekâ güvenliğinin değil, güvenlik yazılımlarının düşük seviyeli işletim sistemi kaynaklarına erişimi ve etkileşimi gerektirdiğini belirtiyor. Bu durum, aşırı endişeli bir güncellemenin bir bilgisayarın veya bulutu oluşturan birçok bilgisayarın başına iş açabileceği anlamına geliyor.

Teknoloji, muazzam bir güç ve çeviklik sunsa da kötü aktörlerin sinsi bir istismarla küresel bir bulutu ele geçirerek birçok şirketi alaşağı edebileceği uyarısında bulunuyorlar.

Henüz emekleme aşamasında olan bir sektörün raydan çıkmasını engellemek adına, LLM'ler için uygulanabilecek ölçütleri tanımlamak üzere sıkı bir çalışma yürüten ekipler var.

Bu ekipler, kullanılabilir bir referans üretmeye çalışıyor ve neyin mümkün olup neyin mümkün olmadığına dair net bir resme sahip olmanın zor olduğunu belirtiyor.

Kanıta dayalı kararlar almak için ampirik ölçümlere dayanan karar alma süreçleri gerekiyor. Bu ekipler, "otomatik istismar üretimi, güvensiz kod çıktıları, LLM'lerin siber saldırılara yardımcı olmayı kabul ettiği içerik riskleri ve hızlı enjeksiyon saldırılarına duyarlılık" gibi konuları ele alıyor.

En yeni sürüm, "otomatik sosyal mühendislik, manuel saldırgan siber operasyonların ölçeklendirilmesi ve otonom siber operasyonlar" gibi yeni alanları da kapsayacak. The National Institute of Standards and Technology (NIST) gibi grupların çalışmaları bu nedenle çok önemle takip ediliyor.