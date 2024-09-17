Intel ve Amazon’dan dev anlaşma: Yapay zekada yeni dönem başlıyor

Intel, pazartesi günü yaptığı duyuruda, finansal durumunu güçlendirmek ve teknoloji alanındaki gücünü pekiştirmek amacıyla bir dizi adım attığını açıkladı. Bu adımlar arasında Amazon ile yaptığı ve Seattle merkezli teknoloji devi için özel bir yapay zeka çipi üretimini kapsayan anlaşma da yer aldı. Bu haberin ardından, Intel'in hisseleri piyasa sonrası işlemlerde %8'den fazla artış gösterdi.

Amazon ve Intel arasında uzun yıllardır süren iş birliğinin "önemli bir genişlemesi" olarak tanımlanan bu yeni anlaşma, Intel'in Amazon için yapay zeka çipleri üretmesini öngörüyor. Bu çipler, Intel'in 18A üretim süreci teknolojisiyle üretilecek. Anlaşmanın "çok yıllı, çok milyar dolarlık" bir çerçevede olduğu belirtildi.

Intel ayrıca mevcut bir iş birliği çerçevesinde, Amazon Web Services (AWS) için Intel 3 üretim sürecini kullanarak özel Xeon 6 çipleri üretmeye devam edecek. Intel hali hazırda AWS için Xeon Scalable işlemcileri üretiyor.

Intel CEO'su Pat Gelsinger, bu anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "AWS ile uzun süredir devam eden iş birliğimizin bu şekilde genişlemesi, süreç teknolojimizin gücünü yansıtıyor ve müşterilerin iş yüklerine yönelik farklılaştırılmış çözümler sunuyor" dedi. Gelsinger, ayrıca Intel'in çip tasarım ve üretim yeteneklerinin, AWS'nin geniş çapta benimsenen bulut, yapay zeka ve makine öğrenimi hizmetleriyle birleşerek her iki şirketin büyümesine katkı sağlayacağını ve sürdürülebilir bir yerli yapay zeka tedarik zincirini destekleyeceğini belirtti.

AWS CEO'su Matt Garman ise "Intel 18A üzerinde yeni nesil yapay zeka çiplerini birlikte geliştirerek 2006'dan bu yana süren iş birliğimizi sürdürüyoruz. İlk Amazon EC2 instance'ını Intel çipleri kullanarak başlattığımız o günden bugüne ortak müşterilerimize her türlü iş yükünü çalıştırma ve yeni yapay zeka yeteneklerinin kilidini açma imkanı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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FOUNDRY İŞLETMESİ İÇİN GÜNCELLEME

Gelsinger, ayrıca Intel’in henüz gelişim aşamasında olan dökümhane işine dair bir güncelleme sundu. Wall Street'te bazı çevreler bu işin sonlandırılması gerektiğini öne sürerken, Intel bu iş kolunu bağımsız bir alt şirket olarak yapılandırma planını açıkladı.

Gelsinger, bu alt şirket yapısının, Intel’in dökümhane müşterilerine "Intel’in geri kalanından daha net bir ayrım ve bağımsızlık" sağlayacağını ve dışarıdan fon toplanabilmesi ihtimalini doğuracağını söyledi. Bu adımın, dökümhane iş kolunun büyümesini hızlandırmayı amaçladığını belirtti.

Intel, dökümhane işinin bu yılın başlarında mali raporlamadan ayrıldığını ve kendi kar-zarar (P&L) hesaplarının oluşturulduğunu duyurmuştu. Şirket, bu süreci bağımsız bir alt şirket yapısı ile tamamlayacağını ifade etti.

DİĞER ADIMLAR

Intel, ayrıca Almanya ve Polonya'da yeni fabrika inşaatlarını yaklaşık iki yıl süreyle askıya aldığını açıkladı. Bu kararın, pazar taleplerine dayalı olarak alındığı belirtildi.

Şirketin Malezya’daki üretim merkezi ise tamamlanacak, ancak yalnızca pazar koşulları uygun olduğunda faaliyete geçirilecek. ABD'deki üretim genişlemesi ise devam edecek. Intel, Ohio, New Mexico, Arizona ve Oregon'da yeni üretim tesislerinin inşasını sürdürecek.

Intel'in yönetim kurulu, bu ayın başlarında şirketin finansal durumunu güçlendirmeye yönelik bir dizi adımı görüşmek üzere toplandı. Görüşülen konular arasında varlık satışları ve küresel genişleme planlarındaki inşaat projelerinin ertelenmesi de yer aldı. Şirket, bu süreçle birlikte mali yapısını daha sağlam bir temele oturtmayı ve uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.

Intel'in aldığı bu stratejik kararlar, hem mevcut iş ortaklıklarını güçlendirmeyi hem de yeni büyüme alanlarına yönelik yatırımlarını desteklemeyi hedefliyor. Özellikle yapay zeka alanındaki gelişmeler ve çip üretiminde dış müşterilere daha bağımsız çözümler sunma çabaları, şirketin gelecekteki stratejileri arasında öne çıkıyor.

ANLAŞMA NELERE GEBE?

Intel'in Amazon ile yaptığı bu önemli anlaşma ve şirketin dökümhane işindeki yeniden yapılanma hamlesi, teknoloji sektöründe büyük yankı uyandırdı. Intel, bu adımlarla hem mevcut iş ortaklıklarını daha da sağlamlaştırmayı hem de dış müşterilere daha esnek ve bağımsız çözümler sunmayı hedefliyor. Özellikle yapay zeka alanındaki bu yeni çip üretim anlaşması, Intel'in teknoloji sektöründeki pozisyonunu güçlendirecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.