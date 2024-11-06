Sıcaklıklar eksiyi buldu, araçlar buzla kaplandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sıcaklıklar eksiyi buldu, araçlar buzla kaplandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış etkili olmaya başladı. Soğuk hava araçların camlarını buzla kapladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havalar etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığı iyice düşen şehirde gece sıcaklıkları eksileri buluyor. Eksiye düşen şehirde park halindeki araçların camları buzla kaplandı. Sürücüler araçları ısıtmak için uzun bir süre çabaladılar.

Hasım Han isimli vatandaş, "Yüksekova'da 2 aydan fazladır havalar soğuktur. Bugün sabah saatlerinde özellikle park halindeki araçların camları tamamen buz tutmuş. İşe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarını çalıştırmak için yarım saattir bekliyorlar. Şu an sadece yüksek rakımlı dağlarda kar bulunuyor" dedi.

Sıcaklıklar eksiyi buldu, araçlar buzla kaplandı

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