Sıfır kilometre aldığı cipte hayatının şokunu yaşadı. 7 ay sonra ortaya çıktı

Adana'da yaşayan 43 yaşındaki Mustafa Ümit Yıldız, geçen sene Ağustos ayında Mersin'de bir bayiden Peugeot marka sıfır kilometre cip satın aldı.

1 milyon 670 bin lira karşılığında aldığı 01 ARM 696 plakalı aracını mart ayında satmak için ilana koyan Yıldız, bir alıcıyla anlaşarak ekspertize gitti. Ekspertizde yapılan inceleme sonrası, aracın sol ön çamurluğun boyalı olduğu belirlendi.

Bunun üzerine alıcı aracı almaktan vazgeçerken, Yıldız, aldığı bayiye başvuruda bulundu. Yapılan kontrollerde, ‘Sizin aracınız fabrikada boyanmış. Bu da değer kaybına yol açıyor ve 35 bin lira size ödeme yapalım’ yanıtını aldı.

Mustafa Ümit Yıldız, bunu kabul etmeyip aracının sıfırıyla değiştirilmesini talep ederken, teklifinin kabul edilmemesi üzerine avukatı aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.

"ARACIN FABRİKADA BOYANDIĞINI SÖYLEDİLER"

Aracı satmaya karar verdiğinde eksperde aracın boyalı olduğunu ifade eden Mustafa Ümit Yıldız, “Firmaya başvurdum ve inceleme yapılınca bana aracın fabrikada boyandığını söylediler. Değer kaybı ödeyebileceklerini belirttiler ama bende onlara ayıplı mal sattıklarını söyledim. Şuanda süreç yargıya intikal etti. Ben aracımın sıfırıyla değiştirilmesini talep ediyorum” diye konuştu.

"GÜVENEREK ARAÇ ALAMAYACAKSAK ARTIK NE YAPALIM"

Güvenilir bir markadan böyle bir araç almasına rağmen mağdur olduğunu söyleyen Yıldız, “Güvenerek araç alamayacaksak artık ne yapalım. Çok şaşırdım. Şu anda kendilerinde bütün bilgiler var. Fabrikada araç işlem görmüş. Satarken birde ben aracı boyasız, hatasız diye ilana koydum. Gelen adama karşı da yalancı durumuna düştüm. Kötü hissettim kendimi” dedi.

"KENDİ MARKALARI BİLE ARACI ALMIYOR"

Aracına ödenmesi teklif edilen 35 bin lira değer kaybının gerçek rakamı yansıtmadığını da değinen Yıldız, “Aracı satmaya kalktığımda çok daha fazla fiyatı düşüyor. Kendi markaları bile aracı almıyor, bu araç boyalı diyorlar. Trajik bir durum” ifadelerini kullandı.