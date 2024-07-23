“Sigaram yok” deyince sırtından bıçaklandı

Kılıçaslan Mahallesi'nde yer alan Atatürk Bulvarı'ndaki parkta gerçekleşen bu olayda, yabancı uyruklu R.K. (24), kendisinden sigara isteyen tanımadığı 2 kişi tarafından durduruldu. Sigarası olmadığını belirttikten sonra olay yerinden ayrılmak isteyen R.K., arkasını döndüğü sırada saldırganlardan birinin bıçaklı saldırısına maruz kaldı.

Aldığı bıçak darbesiyle şoke olan ve kanlar içinde yere düşen R.K.'nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu ve acil servis ekiplerini arayarak müdahalede bulunulmasını sağladılar. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralıya ilk yardımı yaparak onu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler.

Hastaneye ulaştırılan R.K.'nin sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheliyi yakalamak için derhal soruşturma başlattı ve Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resmi tahkikatı açtı.