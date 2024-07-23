“Sigaram yok” deyince sırtından bıçaklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
“Sigaram yok” deyince sırtından bıçaklandı

Aksaray'da meydana gelen bir olayda, sigara isteyen 2 şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Kılıçaslan Mahallesi'nde yer alan Atatürk Bulvarı'ndaki parkta gerçekleşen bu olayda, yabancı uyruklu R.K. (24), kendisinden sigara isteyen tanımadığı 2 kişi tarafından durduruldu. Sigarası olmadığını belirttikten sonra olay yerinden ayrılmak isteyen R.K., arkasını döndüğü sırada saldırganlardan birinin bıçaklı saldırısına maruz kaldı.

Aldığı bıçak darbesiyle şoke olan ve kanlar içinde yere düşen R.K.'nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu ve acil servis ekiplerini arayarak müdahalede bulunulmasını sağladılar. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralıya ilk yardımı yaparak onu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler.

Hastaneye ulaştırılan R.K.'nin sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheliyi yakalamak için derhal soruşturma başlattı ve Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resmi tahkikatı açtı.

İlgili Haberler
Ankara’da çöp yangını. Havadan müdahale ediliyor
Ankara’da çöp yangını. Havadan müdahale ediliyor
Yazın trendi: ‘Karpuz sandviç’ sosyal medyada rüzgar gibi esti
Yazın trendi: ‘Karpuz sandviç’ sosyal medyada rüzgar gibi esti
Meriç Nehri’nde boğulan iki gencin cansız bedenine ulaşıldı
Meriç Nehri’nde boğulan iki gencin cansız bedenine ulaşıldı
Bayburt Belediyesi Başkanlığı İhale İlanı
Bayburt Belediyesi Başkanlığı İhale İlanı
Profesyonel halterciden spor salonunda güldüren kamera şakası
Profesyonel halterciden spor salonunda güldüren kamera şakası
Adana’da dolmuşçular birbirine girdi
Adana’da dolmuşçular birbirine girdi
Son Haberler
Tatilciler rotasını Yunan Adaları'na çevirdi! Türk turizmcilerden flaş hamle geldi Gündem
Tatilciler rotasını Yunan Adaları'na çevirdi! Türk turizmcilerden flaş hamle geldi
Kamala Harris'e 24 saatte bağış rekoru kırdı Dünya
Kamala Harris'e 24 saatte bağış rekoru kırdı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda İsrailli sporculara 24 saat koruma sağlanacak Dünya
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda İsrailli sporculara 24 saat koruma sağlanacak
Bahçeli ne açıklayacak. Gözler sürpriz basın toplantısında Gündem
Bahçeli ne açıklayacak. Gözler sürpriz basın toplantısında
Tuvalette taciz olayında polis zanlıyı kalabalığın elinden zor aldı Yerel Haberler
Tuvalette taciz olayında polis zanlıyı kalabalığın elinden zor aldı
Bir aile yok olmuştu... Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı Gündem
Bir aile yok olmuştu... Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı