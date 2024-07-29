Sigaraya ÖTV zammının ardından bir zam daha. İşte zam miktarı

Erol Dündar'ın açıklamasına göre yeni zamma paket başına 4 - 5 lirayı bulacak.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara zammı tutarlarının markalar arasındaki rekabet nedeniyle eksik yansıtıldığını söyleyerek, Ağustos'ta sigaraya bir zam daha geleceğini söyledi.

Tele1 'de yayına katılan Erol Dündar, Temmuz'da sigaraya yapılan zamların 8-9 lira aralığında olmasa gerekirken Philip Morris grubunun fiyat listesini daha az miktarda zamla güncellemesi nedeniyle diğer grupların da zam oranlarının bir miktar kıstığını söyledi.

Sigara zammını kısarak ileri döneme bırakılması nedeni ile tekel bayi işletmecilerinin zor durumda kaldığını söyleyen Erol Dündar, “Ortalama 4 - 5 lira daha zam gelecek. Ağustosun ilk iki haftası içinde gelmeye başlar" diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), geçen ay altı aylık üretici enflasyonu verilerini açıklamasıyla birlikte alkollü içki ve sigaraya yansıtılan ÖTV miktarı yüzde 47.39'u bulmuştu.