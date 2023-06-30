Sığınmacı istilasından sonra bir de beyaz göç tehlikesi çıktı

Türkiye parlak beyinlerini uygun çalışma imkanlarını sağlayamadığı için yıllardır batıya kaptırıyor. Almanya’nın “Çalışmaya gel, aileni de getir” adımından sonra Kanada'dan da sağlıkçılara kalıcı oturum vaadi geldi.

Sığınmacı istilasından sonra bir de beyaz göç tehlikesi çıktı

Birleşmiş Milletler'in 2022 yılı verilerine göre Türkiye, 3.6 milyon ile bir kez daha en fazla mülteci barındıran ülke durumuna geldi. İran üzerinden Türkiye’ye giriş yapan Afgan ve Pakistanlı kaçakların demografik özellikleri endişe yaratırken vasıflı Türklerle birlikte vasıflı yabancılar da batının yolunu tutuyor.

İktidar Suriyeli iş gücüne, Afgan çobana ihtiyaç olduğunu savunuyor ancak batılı başkentler Türkiye’nin parlak beyinlerini ve vasıflı yabancıları ülkelerine çekmeye çalışıyor. Almanya’nın ardından Kanada'da da sağlıkçılar için çalışma başlatıldı.

ERDOĞAN 'GİDERLERSE GİTSİNLER' DEMİŞTİ

Erdoğan’ın “Giderlerse gitsinler” çıkışı sonrası “Yuvanıza dönün” çağrısı yaptığı doktorlardan 2 bin 685’i geçen yıl iyi hal belgesi talep etti. Bu sayı 15-31 Mayıs arasında 144’e yükseldi. Almanya’nın vasıflı işçilerin göç etmesini kolaylaştıran adımı sonrası Kanada da sağlıkçı açığını kapatmak üzere harekete geçti. Yeni göçmenlik programı ile dünyadan iki bin sağlıkçıya davet yollanacağını duyuran Kanada, çalışanlara daimi ikamet sunulacağını da bildirdi.

Doktor, mühendis, akademisyen göçünün başlıca sebepleri ekonomi, üniversitelerin araştırma imkanları ve toplumsal sorunlar olarak sıralanıyor. Son olarak Alman Konrad Adenauer Vakfı’nın 2023 Türkiye Gençlik Araştırması da 18-25 yaş arası gençlerin yüzde 63’ünün tercih imkanı verilse başka bir ülkede yaşamak istediğini ortaya koydu. Yüzde 47, gitme sebebinin yaşam koşullarını yükseltmek olduğunu belirtti. Ülke tercihinde ilk üç sırayı Almanya, ABD ve İngiltere aldı.

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