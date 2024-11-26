Sigorta Teklif Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Farklı şirketler tarafından sunulan sigorta ürünleri arasından seçim yapmak her zaman kolay olmayabilir. Kişisel ihtiyaçlarınız, bütçeniz, sahip olduklarınız gibi birçok faktörün yanı sıra şirketlerin size sundukları seçiminizi etkileyebilir. Bu içerikte sigorta teklifi alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini detaylı olarak bulabilir, sigorta seçerken faydalanabilirsiniz.

Sigorta Türünü Belirleyin

Birçok farklı sigorta türü arasından sizi memnun edecek ürünü bulmak için öncelikle doğru türü belirlemelisiniz. Sigorta çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak hangi türün ihtiyaçlarınıza uygun olduğunu anlamanıza yardımcı olur. Bu nedenle öncelikle yararlanabileceğiniz sigorta türlerinden bahsetmek gerekir:

Sağlık Sigortası: Kendiniz ve aileniz için sağlık sigortası yaptırarak sağlık harcamalarınızı minimuma indirip yüksek kaliteli hizmet alabilirsiniz.

Hayat Sigortası: Ölüm, kaza ve benzeri durumlarda sizi ve sevdiklerinizi olası maddi kayıplara karşı koruyan sigorta çeşididir. Poliçe kapsamı, teminat ve tazminat tutarı, primler ve ödeme şekilleri şirkete göre farklı seçeneklerle sunulur.

Trafik Sigortası: Türkiye’de araçların karayoluna çıkabilmek için trafik sigortası yaptırması zorunludur. Poliçe teminat ve kapsamı sigorta şirketine göre farklılık gösterebilir.

Kasko/Araç Sigortası: Aracını birçok riske karşı korumak isteyenler kasko yaptırabilir. İhtiyari mali mesuliyet, çekici ve benzeri ek teminatlara sahip farklı sigorta türleri, teminat ve kapsamları bulunur.

DASK/Zorunlu Deprem Sigortası: Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından denetlenen ve sorumluluğu üstlenilen DASK özel sigorta şirketleri tarafından yapılır. Teminat ve kapsam şirkete göre değişmez.

Konut Sigortası: Deprem dışındaki yangın , hırsızlık, sel gibi birçok farklı tehlikeye karşı evini güvence altına almak isteyenlerin seçimidir. Konut sigortası poliçeleri sigorta şirketine göre farklı limit, prim, kapsam, teminatlar ile düzenlenir.

Seyahat Sigortası: Yurt içi ve yurtdışı seyahat sigortası olarak ikiye ayrılır. Vize isteyen ülkelere girebilmek için seyahat sigortası zorunludur. Yurt içi ve yurtdışı gezilerinde sağlık, bagaj kaybı gibi farklı risklere karşı sizi teminat altına alan farklı seçenekleri bulunur.

İşyeri Sigortası: İşletmenizi yangın, hırsızlık, doğal afet gibi olası risklere karşı koruma altına almanızı sağlayan sigorta çeşididir. İşyeri sigortası teminat ve kapsamları, ek hizmetler sigorta şirketine göre değişir.

Diğer Sigorta Çeşitleri: Cep telefonu sigortası, cihaz sigortası, evcil hayvan sigortası, bireysel emeklilik gibi birçok farklı türde sigorta bulmanız mümkündür. Sigorta şirketlerinin ürünlerinin teminat ve kapsamını inceleyerek fikir sahibi olabilirsiniz.

Teminatları İnceleyin

Sigorta ürünleri söz konusu olduğunda en sık duyulan kavramlardan biri de “teminat” olur. Öncelikle teminatın ne olduğuna bakmak daha sonra sigorta türüne göre hangi teminatların bulunabileceğini anlatmak bu açıdan faydalı olur. Sigorta belli bir ücret (prim) karşılığında kişilerin şahsi mal, mülk, eşya, sağlık, hayat gibi sahip oldukları farklı değerleri olası risklere karşı koruma altına alır.

Sigorta yapılan değer her ne ise zarar görmesi halinde yapılacak ödemeler “teminat” kapsamındadır. Teminat kelimesi güvence vermek, garanti altına almak anlamlarına gelir. Bu da sigorta yapılan değerin zararı durumunda sigorta şirketinin tazminat ödeyeceği güvencesi, ya da garanti altına alındığı şeklinde yorumlanabilir.

Sigorta yaptırmak istiyorsanız teklif alırken ürünün teminatlarının neler olduğuna, kapsamına ve kapsam dışı kalan durumlara bakmalısınız. Bu sayede geniş kapsamlı yani size daha çok fayda sağlayacak sigorta ürünlerinden yararlanabilirsiniz. En çok tercih edilen sigorta türleri ve yaygın olarak verilen teminatlar şunlardır:

Sağlık Sigortası: Poliçe kapsamında yer alan hastalıklar, sağlık hizmetleri, geçerli hastaneler ve şirketin sağlık ağının genişliğini inceleyebilirsiniz.

Hayat Sigortası: İşsizlik, kaza sonucu vefat ya da kalıcı iş kaybı, hastalık masrafları, işsizlik teminatı gibi farklı seçeneklere hayat sigortaları arasında karar verirken dikkat edebilirsiniz.

Trafik Sigortası: Olası bir trafik kazası durumunda karşı tarafın yani üçüncü şahısların hasarı teminat altındadır. Sigorta şirketinin asistans hizmetlerine bakabilirsiniz.

Araç Sigortası: Kasko aracınızı kaza ve hasar risklerine karşı teminat altına alır. Sigorta şirketinin prim tutarını, ek teminatlarını, çekici ve tamir masrafları hizmetlerini, yetkili servis yaygınlığını, kampanya ve indirimlerini inceleyebilirsiniz.

DASK: Tüm sigorta şirketleri Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun belirlediği teminatlar üzerinden hizmet verir. DASK poliçesini satın alırken sigorta şirketinin sunduğu ek hizmetleri dikkate alabilirsiniz.

Konut Sigortası: Hırsızlık, su baskını, eşyalar, komşu zararları, kira kaybı, yangın gibi birçok teminatı kapsar. Teminatları inceleyerek kapsamı geniş olan poliçeleri seçebilirsiniz.

Seyahat Sigortası: Ani hastalıklar, nakil hizmetleri ve masrafları, cenaze nakli gibi farklı teminatlar seyahat sigortalarında öne çıkar.

İşyeri Sigortası: İş durması, kar kayıpları, demirbaş ve tesisat, araç çarpması gibi farklı teminat seçeneklerine bakarak geniş kapsamlı, uygun primli olan sigorta şirketini tercih edebilirsiniz.

Fiyat Karşılaştırması Yapın

En iyi sigorta teklifini almak için poliçe şartları ve koşulları okunmalı, teminatlar incelenmeli ve fiyat karşılaştırması yapılmalıdır. Primlere ve ödeme seçeneklerine dikkat ederek sigorta teklifi aldıktan sonra bütçenize uygun olana karar verebilirsiniz. Sigorta primlerinin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde şirketlerin poliçeyi bozma hakkı bulunur. Bu nedenle bütçenize uygun olan seçimi yaparak tek seferde ya da taksitli olarak primlerinin tamamını zamanında ödemeniz önemlidir.

Sigorta primleri poliçenin maliyetini ve olası risklerin gerçekleşmesi halinde alacağınız tazminat tutarını belirler. Farklı şirketlerden teklif alırken poliçe kapsamlarını dikkate almalısınız. Aynı teminatları sunan ve eşdeğer tazminat öneren poliçeler arasında fiyatı makul olanı tercih edebilirsiniz. Az bir maliyet farklı ile daha fazla teminat alma imkanı sunan tekliflerle karşılaşırsanız önceliğiniz bunu değerlendirmek olmalıdır. Unutmayın ki sigorta poliçesinin teminat kapsamı ne kadar genişse korunduğunuz risk sayısı o kadar fazla olur.

Hasarsızlık İndirimleri

Hasarsızlık indirimi zorunlu trafik sigortası, kasko gibi araçlara yapılan prim indirimlerinde kullanılır. Sigortalı olarak geçirilen süre boyunca kazaya karışmazsanız bu size prim indirimi olarak yansıtılır. Sigorta şirketinin size sunduğu teklife göre hasarsızlık indirimi oranları değişebilir. Örneğin her yıl yenilenen kasko poliçesi için %30 indirim alabilir, 5. yıl sonunda %60 seviyesinde indirimden yararlanabilirsiniz. Ayrıca trafik sigortalarında hasarsızlık indiriminin bozulduğu haller de değişebilir. Hasarsızlık indirimini bozan ne kadar az durum varsa o kadar avantajlı bir teklif olarak değerlendirilebilir.

Ek Hizmet ve Avantajlar

Sigorta şirketleri size sadece poliçe kapsamında yer verilen teminatları sunmaz. Her şirketin müşteri memnuniyetini artırabilmek için farklı ek hizmetleri, kampanyaları, avantajları vardır. Örneğin 7/24 yol yardım hattını arayarak Kasko sigortası yaptırdığınız şirketin hizmeti sayesinde gecenin bir yarısı yolda kalmaktan kurtulabilirsiniz. Sağlık hizmetlerinden yararlanmadan önce danışmanlık alabilir ya da cam tamiri gibi küçük hasarlarda anlaşmalı iş yerlerine gidebilirsiniz. Farklı iş yerlerinde indirim kazanabilir ya da sadık bir müşteri olarak prim indiriminden yararlanabilirsiniz. Şirketlerin sigorta teklif al seçeneklerini değerlendirirken size sundukları ek hizmetlere de mutlaka dikkat etmelisiniz.

Sigorta Şirketinin Güvenilirliğini Araştırın

Olası risk durumlarında sizi koruyacak olan sigortanıza güvenmek istiyorsanız öncelikle bunu satın aldığınız şirkete güvenmelisiniz. Bu nedenle daha uygun fiyatlı seçenekler yerine gerçekten güvendiğiniz kurumlar size cazip gelmelidir. Maddi kayıp yaşadığınız zaman hayatınızı yeniden yoluna koymak için sigorta şirketinin size yapacağı ödemelere ihtiyacınız olur. Bu ödemenin zamanında, eksiksiz yapılması ise şirketin güvenilirliği ile alakalıdır. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışan şirketler sizi hiçbir durumda yalnız bırakmadıkları gibi ek hizmetlerle kaliteli hizmet verir.

Poliçe Şartlarını Dikkatlice Okuyun

Değerlerinizi korumak için elektronik ve fiziksel olarak sigorta poliçeleri satın alabilirsiniz. Poliçe sizin sahip olduğunuz sigorta ürününün tüm şartlarını yazılı olarak gösteren bir sözleşmedir. Bu sözleşmede yer verilen genel ve özel şartlar, teminatlar hem sizi hem de sigorta satın aldığınız şirketi ilgilendirir. Bu nedenle poliçeyi detaylı olarak okumak, anlamadığınız bir yer olduğunda muhatabınız olan uzmana sormaktan çekinmeyin.

Sigorta yaptırmak bu hayatta sahip olduğunuz değerleri korumanın en güvenli yoludur. Fa lı sigorta şirketlerinin bulunması sizin daha geniş seçenekler arasından karar vermenize imkan tanır. Sigorta teklif ve teminatlarını değerlendirerek kendinizi, sevdiklerinizi, evinizi, işyerinizi ya da aracınızı emniyette tutabilirsiniz.