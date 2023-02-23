Siirt’te iş makinesi devrildi: 1 ölü

İHA'nın haberine göre, Siirt’in Eruh ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyü yolunda meydana geldi. Muhammed B.’nin (39) kullandığı iş makinesi, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk tedavinin ardından Eruh Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammed B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.