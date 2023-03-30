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2. Lig maçında şike yapan 2 kaleci tutuklandı. İnegölspor'dan intikam açıklaması

İnegölspor, daha önce şike nedeniyle sözleşmelerini feshettiği eski futbolcuları Emre Selen ve Sercan Çobanoğlu'nun tutuklandığını açıkladı. Bursa temsilcisi, 2 eski oyuncusu ile birlikte 3 kişinin daha tutuklandığını belirtti.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 14:47
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Şikeden tutuklandılar! İnegölspor açıkladı

2. Lig maçında şike yapan 2 kaleci tutuklandı. İnegölspor'dan intikam açıklaması
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İnegölspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE
Kulübümüz tarafından 20.12.2022 tarihinde eski futbolculardan kaleciler Emre SELEN ve Sercan ÇOBANOĞLU'nun, İnegölspor aleyhine şike yaptıklarına ilişkin olarak açıklama yapılmış ve tarafımızca ilgiler hakkında İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde suç duyurusunda bulunulmuştur.
Kulübümüz tarafından yapılan suç duyurusuna istinaden İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca ve Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) tarafından yürütülen geniş kapsamlı, hızlı ve hassas araştırma ve çalışmalar sonucunda soruşturma kapsamında elde edilen veri ve bilgiler ışığında 27.03.2023 tarihinde şike kapsamında adı geçen şüpheliler Emre Selen , Sercan Çobanoğlu ve tespit edilen 4 şüpheli daha İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile göz altına alınmıştır. Adı geçen şüpheliler ve diğer 4 şüphelinin ifadeleri alınarak şüphelilerden Emre ve Sercan'ın dahil olduğu 5 kişi tutuklama talebi ile 1 şüphelide adli kontrol talebi ile 29.03.2023 tarihinde İnegöl Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Ve İnegöl Sulh Ceza Hakimliğince tutukluluğa sevk edilen kaleciler Emre SELEN, Sercan ÇOBANOĞLU ve diğer 3 şüpheli aynı gün tutuklanmış ve cezaevine gönderilmiştir.
İş bu alçak eylemler nedeniyle , İnegöl şehri , İnegölspor kulübü ve İnegölspor taraftarı olarak oldukça zarar görmüş ve menfaatlerimiz zedelenmiştir. Yine de kulübümüze karşı bu haince eylemleri yapanların bu aşamada adalet önünde gereken muameleyi görmeleri bizi bir nebze mutlu etmiştir. Yargılama sonucunda da gerekli cezaları almaları adına her zaman olduğu gibi var gücümüzle çabalayacağız ve takipçisi olacağız. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi; İnegölspor camiasının , şanlı taraftarımızın ve yöneticilerimizin emeklerine ihanet edenler hakkında gerekli mücadeleye vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.30.03.2023
İNEGÖLSPOR YÖNETİM KURULU

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