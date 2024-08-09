Silahla oynarken kuzenini öldürdü

Kaynak: İHA
Silahla oynarken kuzenini öldürdü

Bursa'da 19 yaşındaki genç silahla oynadığı sırada yanlışlıkla tetiğe bastı ve 26 yaşındaki kuzenini öldürdü.


Feci kaza, Bursa’nın Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi Panayır Caddesi’nde gerçekleşti. 19 yaşındaki M.A. oturdukları aile apartmanında ruhsatsız silahla oynamaya başladı. M.A. silahla oynadığı sırada yanlışlıkla tetiğe basması sonucu amcasının oğlu 26 yaşındaki İsa Ayvaz’ı boğazından vurdu.

26 yaşındaki İsa Ayvaz ağır yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayvaz, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından ruhsatsız tabancaya el konularak muhafaza altına alındı.

Şüpheli M.A. ise emniyette ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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