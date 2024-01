ŞİLE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 31 Ocak 2024 / 00:01

Örnek No : 53

T.C.ŞİLEİCRA DAİRESİ

2018/2768 ESAS

35 DTC 14 PLAKALI ARACINVE 103 DAVET KAĞIDININ

İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2018/2768 ESAS

ALACAKLI : WOWWO E TİCARET TELEKOMÜNİKASYON VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ,

Yenigün Mah Mevlana Cad Midtown Plaza No: 64 Muratpaşa / ANTALYA

VEKİLİ : Av. Aslı YILMAZCAN

BORÇLU : SEYFETTİN ŞAHİN, 11*******90 TC. Nolu,

Pınar Mah. 74024 Sk. Yılmaz Bmer Apt 2 8/23Seyhan / ADANA

Borçlu Seyfettin ŞAHİN'in tebliğ imkansızlığı nedeniyle; müdürlüğümüz dosyasının talimatı ile İstanbul Anadolu 4. İcra Dairesinin 2021/107 Talimat sayılı dosyasından 29.08.2023 tarihinde tespiti yapılan dosya borçlusuna ait35 DTC 14 plakalı aracın Kıymet Takdiri Kararı uyarınca;

Marka VOLKSWAGEN Km. / Model 2013 Motor Hacmi 1.968 cc Tip TRANSPORTER CITYVAN 5+1 2.0 TDI COMFORTLINE Plaka 35 DTC 14 Yakıt DİZEL Kull. Amacı / Renk SİYAH Motor Gücü 102 HPMotor No / Şasi No WV1ZZZ7HZDH082217 Hasarlı parça: ARAÇ KULLANILMAZ VE ONARILMAZ DERECEDE HASARLI. TÜM MOTOR, KAPORTA VE MEKANİK AKSAMIKULLANILMAZ DERECEDE HASARLI. Eksik parça: RUHSAT VE ANAHTARLAR MEVCUT DEĞİL. ARAÇ PİYASA RAYİÇ BEDELİ: 40.000,00 TL kıymet takdir edilmiştir. Borçlu SEYFETTİN ŞAHİN, 11*******90'e ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yukarıda belirtilen 35DTC14 plakalı aracın 13/10/2023 tarihli bilirkişi raporu ve 103 davet kağıdı uyarınca yukarıda belirtilen borçlu yönünden ilanen tebliği ihtar olunur. 04/12/2023