Şile’de dalgalar kıyıdaki sandalları böyle yuttu. Hepsini denize götürdü

İstanbul Şile’de etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde dev dalgaların kıyıdaki sandalları yuttuğu görüldü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Şile’de dalgalar kıyıdaki sandalları böyle yuttu. Hepsini denize götürdü

İstanbul’da etkili olan fırtına ve sağanak yağış kentin bazı noktalarında su baskınlarına neden olurken ağaçlar da devrildi. Fırtına nedeniyle kıyı kesimlerinde de dev dalgalar görüldü.

Fırtınanın en çok etkilediği ilçelerden Şile’de dev dalgaların sahile vurduğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda dalgaların kıyıdaki sandalları yutarak denize götürdüğü anlar yer aldı.

Şiddetli fırtına özellikle Karadeniz kıyılarında etkili olurken Zonguldak’ta bir yük gemisi battı. Gemideki 12 mürettebattan henüz haber alınamadı.

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