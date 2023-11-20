Şile’de dalgalar kıyıdaki sandalları böyle yuttu. Hepsini denize götürdü

İstanbul’da etkili olan fırtına ve sağanak yağış kentin bazı noktalarında su baskınlarına neden olurken ağaçlar da devrildi. Fırtına nedeniyle kıyı kesimlerinde de dev dalgalar görüldü.

Fırtınanın en çok etkilediği ilçelerden Şile’de dev dalgaların sahile vurduğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda dalgaların kıyıdaki sandalları yutarak denize götürdüğü anlar yer aldı.

Şiddetli fırtına özellikle Karadeniz kıyılarında etkili olurken Zonguldak’ta bir yük gemisi battı. Gemideki 12 mürettebattan henüz haber alınamadı.