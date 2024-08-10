Şile'de yeni yerleşim için bir alan orman sınırları dışına çıkarıldı

Kaynak: ANKA
Şile'de yeni yerleşim için bir alan orman sınırları dışına çıkarıldı

İstanbul Şile bölgesindeki Ömerli Barajı'nın inşası sebebiyle yaşam alanları etkilenen Esenceli Mahallesi sakinleri için yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Şile bölgesindeki Ömerli Barajı'nın inşası sebebiyle yaşam alanları etkilenen Esenceli Mahallesi sakinleri için yeni bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yer alan son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, bu ailelerin yerleştirilmesi için belirlenen bir bölge ormanlık alandan çıkarılarak iskan bölgesi ilan edildi. Ömerli Barajı'nın inşası nedeniyle etkilenen Esenceli Mahallesi sakinlerinin yerleştirilmesi için, 8799 sayılı kararla bir alanın orman sınırları dışına alındığı bildirildi.

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