Silivri Belediye Başkanlığından

Yayın Tarihi: 02 Eylül 2024 / 00:01

İ L A N

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Mülkiyeti ve/veya Tasarrufu Silivri Belediyesi’ne ait olan ve aşağıdaki listede bilgileri bulunan 37 (OtuzYedi) adet taşınmazın ayrı ayrı İhalesi yapılmak koşuluyla Kiralama işi, 12.09.2024 Perşembe Günü 09:00’ da başlayarak ve tabloda belirtilen sırayla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile aylık/yıllık muhammen bedel üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Bina Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümenince aşağıdaki şartlarda 3 (Üç) yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.

Madde 2- Kira süresi, sözleşmenin İdarece tasdik edilmesinden sonra başlayacak olup 3 (Üç) yıldır.

Madde 3- Geçici Teminat, 3 (Üç) yıllık muhammen kira bedeli üzerinden alınır. Oranı en az % 3 olup, liste de gösterilmiştir.

Madde 4- Kesin Teminat, ihale ile belirlenen aylık/yıllık kira bedeli üzerinden, 3 (Üç) yıllık olarak, % 6 oranında alınacaktır.



SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL KAPI NO. BAĞIMSIZ BÖL. NO M2 SÖZLEŞME SÜRESİ (YIL) ÖDEME TİPİ (AYLIK /YILLIK) FAALİYET KONUSU MUHAMMEN BEDEL KDV GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ SAAT 1 AKÖREN 8842 1 75,00 3 YIL YILLIK BAZ İSTASYONU ₺95,544.60 KDV ₺8,599.20 09:00 2 BEKİRLİ 110 69 - 1683,36 3 YIL YILLIK TARLA ₺2,550.00 - ₺229.50 09:05 3 BEKİRLİ 122 12 66/A 100,00 3 YIL AYLIK KAHVEHANE ₺2,000.00 - ₺2,160.00 09:10 4 B.ÇAVUŞLU 4706 4 2 460,00m2 Kapalı, 4.300,00m2 Açık Alan 3 YIL AYLIK KERESTECİ ₺6,000.00 KDV ₺6,480.00 09:15 5 ÇAYIRDERE 182 1 - 49,650.00 3 YIL YILLIK TARLA ₺74,475.00 - ₺6,702.75 09:20 6 ÇELTİK 159 11 23C/2 33,00 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺1,200.00 - ₺1,296.00 09:25 7 ÇELTİK 159 11 23C/3 12,00 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺1,200.00 - ₺1,296.00 09:30 8 ÇELTİK 159 11 23C/4 12,00 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺1,200.00 - ₺1,296.00 09:35 9 FATİH 5456 7 1 320,00 3 YIL AYLIK HAMAM ₺10,000.00 KDV ₺10,800.00 09:40 10 FEVZİPAŞA 6563 1 10/B 63,91 3 YIL AYLIK KAHVEHANE ₺5,500.00 - ₺5,940.00 09:45 11 FEVZİPAŞA 6563 1 1/C 43,43 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺8,000.00 - ₺8,640.00 09:50 12 FEVZİPAŞA 6563 1 27/B 29,00 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺5,500.00 - ₺5,940.00 09:55 13 FEVZİPAŞA 6563 1 29/C 88,90 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺8,000.00 - ₺8,640.00 10:00 14 FEVZİPAŞA 6563 1 31/B 15,54 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺3,000.00 - ₺3,240.00 10:05 15 FEVZİPAŞA 131 5 19/A-B 78,85 3 YIL AYLIK KAHVEHANE ₺10,000.00 - ₺10,800.00 10:10 16 FEVZİPAŞA 131 5 35 23,37 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺5,000.00 - ₺5,400.00 10:15 17 KADIKÖY 7189 4 69/A-1 120,00 3 YIL AYLIK KAHVEHANE ₺6,800.00 - ₺7,334.00 10:20 18 KADIKÖY 7189 4 71/A 141,70 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺4,000.00 - ₺4,320.00 10:25 19 KAVAKLI 5545 2 Parsel Doğusu Yeşil Alan 2/1-2/3 93,00

32,00 3 YIL AYLIK KAFETERYA-BÜFE ₺5,000.00 KDV ₺5,400.00 10:30 20 KAVAKLI 176 1 2 88,00 m2 Kapalı, 457,00 m2 Açık Alan 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺12,000.00 - ₺12,960.00 10:35 21 KAVAKLI 5545 1 3 77,95 3 YIL AYLIK MARKET ₺6,000.00 KDV ₺6,480.00 10:40 22 KURFALLI 3042 7 5 Açık: 20,38 Kapalı: 66,40 3 YIL AYLIK KAHVEHANE ₺2,000.00 - ₺2,160.00 10:45 23 KÜÇÜKSİNEKLİ 104 1 Parsel Batısı - 61,00 3 YIL YILLIK BAZ İSTASYONU ₺95,544.60 KDV ₺8,599.20 10:50 24 KÜÇÜKSİNEKLİ 102 27 19/B 67,48 3 YIL AYLIK MESKEN ₺2,000.00 - ₺2,160.00 10:55 25 MİMARSİNAN 5287 1 8 530,56 3 YIL AYLIK DÜĞÜN SALONU ₺15,000.00 KDV ₺16,200.00 11:00 26 ORTAKÖY 3882 1 1/B 59,35 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺6,000.00 - ₺6,480.00 11:05 27 ORTAKÖY 3882 1 1 295,00 3 YIL AYLIK DÜĞÜN SALONU ₺5,000.00 KDV ₺5,400.00 11:10 28 P.M.P. 5481 3 - 40,00 3 YIL AYLIK WC ₺5,000.00 - ₺5,400.00 11:15 29 SANCAKTEPE 427 14 2 14,00 3 YIL YILLIK BAZ İSTASYONU ₺95,544.60 KDV ₺8,599.20 11:20 30 SELİMPAŞA 6963 1 23(26/D) 24,44 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺5,000.00 - ₺5,400.00 11:25 31 SELİMPAŞA 6963 1 25(26/B) 24,44 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺5,000.00 - ₺5,400.00 11:30 32 SELİMPAŞA 6963 1 9 (26S) 24,44 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺5,000.00 - ₺5,400.00 11:35 33 SELİMPAŞA 6963 6 16 71,44 3 YIL AYLIK KAHVEHANE ₺9,000.00 - ₺9,720.00 11:40 34 SELİMPAŞA 6963 1 16 (26K) 24,44 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺5,000.00 - ₺5,400.00 11:45 35 SELİMPAŞA 6963 6 28 290,00 3 YIL AYLIK KAFETERYA ₺22,000.00 KDV ₺23,760.00 11:50 36 YOLÇATI 4421 3 3/A 59,28 3 YIL AYLIK KAHVEHANE ₺4,000.00 - ₺4,320.00 11:55 37 YOLÇATI 4421 3 3/E 20,00 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺1,500.00 - ₺1,620.00 12:00



Madde 5- İhaleye Katılım İçin Gerekli Evraklar Ve Şartları;

a) Tahmin edilen ihale bedelinin %3’ü kadar geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin Dekont.

b) Her sayfasına ‚‘‘okudum ve anladım“ yazılarak imzalanmış şartname ve şartname bedelinin ( 250,00 TL) yatırıldığına dair makbuz.

c) Silivri Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,

d) Kiralanan taşınmazların yerini bildiğini ve gördüğüne dair imzalı dilekçe,

e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.



Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin, a,b,c,d,e maddelerine ek olarak;

e) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ikametgah belgesi, (Onaylı veya e-devlet üzerinden alınmış olmalı)

f) Aslını görmek şartıyla T.C Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı sureti, (Nüfus Kayıt Örneği)

g) Noter onaylı Imza Beyannamesi,

h) Vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten katılanın noter onaylı Imza Sirküleri,



Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin, a,b,c,d,e,f, maddelerine ek olarak;

j) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası’nda veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin faliyet belgesi,

k) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Gerekli evrakların asıllarını göstermek şartıyla evrakların fotokopileri yeterli olacaktır

Madde 6- İstekliler İhale Şartnamesini, 250,00 TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.

Madde 7- İhaleye katılmak isteyenler istenilen belgeleri 11.09.2024 Çarşamba Günü mesai saati bitene kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

Madde 8- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici teminatları bütçeye irat kaydedilecek olup, yapılacak olan ihalelerde ihale yasaklısı sayılacaktır.

Madde 9- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde Belediye Encümeni yetkili ve serbesttir.

İLAN OLUNUR.



#ilangovtr BASIN NO: ILN02083024