Silivri Belediye Başkanlığından

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İ L A N
SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Mülkiyeti ve/veya Tasarrufu Silivri Belediyesi’ne ait olan ve aşağıdaki listede bilgileri bulunan 37 (OtuzYedi) adet taşınmazın ayrı ayrı İhalesi yapılmak koşuluyla Kiralama işi, 12.09.2024 Perşembe Günü 09:00’ da başlayarak ve tabloda belirtilen sırayla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile aylık/yıllık muhammen bedel üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Bina Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümenince aşağıdaki şartlarda 3 (Üç) yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.

Madde 2- Kira süresi, sözleşmenin İdarece tasdik edilmesinden sonra başlayacak olup 3 (Üç) yıldır.

Madde 3- Geçici Teminat, 3 (Üç) yıllık muhammen kira bedeli üzerinden alınır. Oranı en az % 3 olup, liste de gösterilmiştir.
Madde 4- Kesin Teminat, ihale ile belirlenen aylık/yıllık kira bedeli üzerinden, 3 (Üç) yıllık olarak, % 6 oranında alınacaktır.

SIRA NOMAHALLEADAPARSELKAPI NO. BAĞIMSIZ BÖL. NOM2SÖZLEŞME SÜRESİ (YIL)ÖDEME TİPİ (AYLIK /YILLIK)FAALİYET KONUSUMUHAMMEN BEDELKDVGEÇİCİ TEMİNAT BEDELİSAAT
1AKÖREN8842175,003 YILYILLIKBAZ İSTASYONU₺95,544.60KDV₺8,599.2009:00
2BEKİRLİ11069-1683,363 YILYILLIKTARLA₺2,550.00-₺229.5009:05
3BEKİRLİ1221266/A100,003 YILAYLIKKAHVEHANE₺2,000.00-₺2,160.0009:10
4B.ÇAVUŞLU470642460,00m2 Kapalı, 4.300,00m2 Açık Alan3 YILAYLIKKERESTECİ₺6,000.00KDV₺6,480.0009:15
5ÇAYIRDERE1821-49,650.003 YILYILLIKTARLA₺74,475.00-₺6,702.7509:20
6ÇELTİK1591123C/233,003 YILAYLIKDÜKKAN₺1,200.00-₺1,296.0009:25
7ÇELTİK1591123C/312,003 YILAYLIKDÜKKAN₺1,200.00-₺1,296.0009:30
8ÇELTİK1591123C/412,003 YILAYLIKDÜKKAN₺1,200.00-₺1,296.0009:35
9FATİH545671320,003 YILAYLIKHAMAM₺10,000.00KDV₺10,800.0009:40
10FEVZİPAŞA6563110/B63,913 YILAYLIKKAHVEHANE₺5,500.00-₺5,940.0009:45
11FEVZİPAŞA656311/C43,433 YILAYLIKDÜKKAN₺8,000.00-₺8,640.0009:50
12FEVZİPAŞA6563127/B29,003 YILAYLIKDÜKKAN₺5,500.00-₺5,940.0009:55
13FEVZİPAŞA6563129/C88,903 YILAYLIKDÜKKAN₺8,000.00-₺8,640.0010:00
14FEVZİPAŞA6563131/B15,543 YILAYLIKDÜKKAN₺3,000.00-₺3,240.0010:05
15FEVZİPAŞA131519/A-B78,853 YILAYLIKKAHVEHANE₺10,000.00-₺10,800.0010:10
16FEVZİPAŞA13153523,373 YILAYLIKDÜKKAN₺5,000.00-₺5,400.0010:15
17KADIKÖY7189469/A-1120,003 YILAYLIKKAHVEHANE₺6,800.00-₺7,334.0010:20
18KADIKÖY7189471/A141,703 YILAYLIKDÜKKAN₺4,000.00-₺4,320.0010:25
19KAVAKLI55452 Parsel Doğusu Yeşil Alan2/1-2/393,00
32,00		3 YILAYLIKKAFETERYA-BÜFE₺5,000.00KDV₺5,400.0010:30
20KAVAKLI1761288,00 m2 Kapalı, 457,00 m2 Açık Alan3 YILAYLIKDÜKKAN₺12,000.00-₺12,960.0010:35
21KAVAKLI55451377,953 YILAYLIKMARKET₺6,000.00KDV₺6,480.0010:40
22KURFALLI304275Açık: 20,38 Kapalı: 66,403 YILAYLIKKAHVEHANE₺2,000.00-₺2,160.0010:45
23KÜÇÜKSİNEKLİ1041 Parsel Batısı-61,003 YILYILLIKBAZ İSTASYONU₺95,544.60KDV₺8,599.2010:50
24KÜÇÜKSİNEKLİ1022719/B67,483 YILAYLIKMESKEN₺2,000.00-₺2,160.0010:55
25MİMARSİNAN528718530,563 YILAYLIKDÜĞÜN SALONU₺15,000.00KDV₺16,200.0011:00
26ORTAKÖY388211/B59,353 YILAYLIKDÜKKAN₺6,000.00-₺6,480.0011:05
27ORTAKÖY388211295,003 YILAYLIKDÜĞÜN SALONU₺5,000.00KDV₺5,400.0011:10
28P.M.P.54813-40,003 YILAYLIKWC₺5,000.00-₺5,400.0011:15
29SANCAKTEPE42714214,003 YILYILLIKBAZ İSTASYONU₺95,544.60KDV₺8,599.2011:20
30SELİMPAŞA6963123(26/D)24,443 YILAYLIKDÜKKAN₺5,000.00-₺5,400.0011:25
31SELİMPAŞA6963125(26/B)24,443 YILAYLIKDÜKKAN₺5,000.00-₺5,400.0011:30
32SELİMPAŞA696319 (26S)24,443 YILAYLIKDÜKKAN₺5,000.00-₺5,400.0011:35
33SELİMPAŞA696361671,443 YILAYLIKKAHVEHANE₺9,000.00-₺9,720.0011:40
34SELİMPAŞA6963116 (26K)24,443 YILAYLIKDÜKKAN₺5,000.00-₺5,400.0011:45
35SELİMPAŞA6963628290,003 YILAYLIKKAFETERYA₺22,000.00KDV₺23,760.0011:50
36YOLÇATI442133/A59,283 YILAYLIKKAHVEHANE₺4,000.00-₺4,320.0011:55
37YOLÇATI442133/E20,003 YILAYLIKDÜKKAN₺1,500.00-₺1,620.0012:00


Madde 5- İhaleye Katılım İçin Gerekli Evraklar Ve Şartları;
a) Tahmin edilen ihale bedelinin %3’ü kadar geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin Dekont.
b) Her sayfasına ‚‘‘okudum ve anladım“ yazılarak imzalanmış şartname ve şartname bedelinin ( 250,00 TL) yatırıldığına dair makbuz.
c) Silivri Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,
d) Kiralanan taşınmazların yerini bildiğini ve gördüğüne dair imzalı dilekçe,
e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.

Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin, a,b,c,d,e maddelerine ek olarak;
e) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ikametgah belgesi, (Onaylı veya e-devlet üzerinden alınmış olmalı)
f) Aslını görmek şartıyla T.C Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı sureti, (Nüfus Kayıt Örneği)
g) Noter onaylı Imza Beyannamesi,
h) Vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten katılanın noter onaylı Imza Sirküleri,

Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin, a,b,c,d,e,f, maddelerine ek olarak;
j) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası’nda veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin faliyet belgesi,
k) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Gerekli evrakların asıllarını göstermek şartıyla evrakların fotokopileri yeterli olacaktır
Madde 6- İstekliler İhale Şartnamesini, 250,00 TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.
Madde 7- İhaleye katılmak isteyenler istenilen belgeleri 11.09.2024 Çarşamba Günü mesai saati bitene kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
Madde 8- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici teminatları bütçeye irat kaydedilecek olup, yapılacak olan ihalelerde ihale yasaklısı sayılacaktır.
Madde 9- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde Belediye Encümeni yetkili ve serbesttir.
İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02083024