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Heimlich manevrası ile yaşlı adamın hayatını kurtardı

Yemek yediği esnada nefes borusuna yiyecek kaçan yaşlı adam, lokantada bulunan başka bir müşterinin uyguladığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 19:24
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Silivride bir lokontada boğazına yemek kaçan kişiyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Heimlich manevrası ile yaşlı adamın hayatını kurtardı
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(İHA) - Silivri merkezde bulunan bir lokantada yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçan yaşlı adam çevresinden yardım istedi.

Nefes almakta zorlanan adamın yardımına koşan garsonların müdahalesi sonuç vermeyince yan masada yemek yiyen başka bir müşteri, Heimlich manevrası ile yaşlı adamın hayatını kurtardı. 

Yaşlı adamın hayatını kurtaran Hali Kartal, “İş yerindeki çalışan arkadaşların çabası fayda etmeyince daha önce gördüğüm Heimlich manevrası yaptım. Çok şükür ki amcanın boğazına tıkanan lokması çıktı ve nefes almaya başladı” dedi. 

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