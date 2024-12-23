Silivri'de ortaokul öğrencilerine sıcak çorba

Kaynak: İHA
Silivri'de ortaokul öğrencilerine sıcak çorba

Silivri Belediyesi'nin sabah çorbası projesi, ortaokul öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Başkan Bora Balcıoğlu, öğrencilerle buluşarak çorba ikram etti.

Silivri Belediyesi'nin lise öğrencilerine yönelik başlattığı sabah çorbası projesi, ortaokul öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

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Bu kapsamda Silivri Ortaokulu'nda sıcak çorba ikramı yapıldı. Etkinliğe katılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, öğrencilere çorba ikram ederek onlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi.

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Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek sabah çorbası projesi çerçevesinde öğrencilere çorba ikramında bulundu.

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Öğrencilerin projeye dair görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Balcıoğlu, bu projeyi büyüterek daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

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Balcıoğlu, "Amacımız yalnızca bir tas sıcak çorba sunmak değil; aynı zamanda öğrencilerimizin güne enerjik ve sağlıklı başlamalarına katkıda bulunmak ve okullarına giderken yüzlerinde bir tebessüm oluşturmaktır" dedi.

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