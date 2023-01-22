Simit 7 lira oldu. Asgari ücrete zammı yüzde 65’ten hesapladılar

ANKA

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Başkent’te simidin yarından itibaren 7 TL’den satılacağını açıkladı. Delibaş, “Doğal gazın yüzde 164 zam alması, elektriğin yüzde 200 zam alması, un fiyatlarının tekrardan yüzde 20-yüzde 30 zam yemesi, susam fiyatının hareketlenmesi, kiraların artış göstermesi ve asgari ücretin yüzde 65 zam almasından dolayı Ankara simidi 7 lira olmuştur” dedi.

Savaş Delibaş, ANKA Haber Ajansı’na daha önce yaptığı açıklamada, ham maddeye yüzde 200’ün üzerinde zam geldiğini belirtmiş ve ocak ayında simide zam yapılacağını duyurmuştu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINI FAZLA AÇIKLADI

Delibaş, dün yaptığı açıklamada, Başkent’te simidin yarından itibaren 7 TL’den satılacağını bildirdi. Delibaş, zammın gerekçesini ise şöyle açıkladı:

“Pazartesi günü Ankara’da 100 gramlık simit 7 TL. Sadece Ankara’da değil Türkiye’de doğal gazın yüzde 164 zam alması, elektriğin yüzde 200 zam alması, un fiyatlarının tekrardan yüzde 20, yüzde 30 zam yemesi, susam fiyatının hareketlenmesi, kiraların artış göstermesi ve asgari ücretin yüzde 65 zam almasından dolayı Ankara simidi 7 lira olmuştur.”

Delibaş gerekçeleri sıralarken asgari ücrete yüzde 65 zam gelmesini de belirtti. Ancak asgari ücrete aralık ayında yüzde 54,66 zam yapılmış ve asgari ücret brüt 10 bin 8 Lira, net 8 bin 506 TL olmuştu.