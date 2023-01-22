22 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Simit 7 lira oldu. Asgari ücrete zammı yüzde 65’ten hesapladılar

Simit 7 lira oldu. Asgari ücrete zammı yüzde 65’ten hesapladılar

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara’da simidin yarından itibaren 7 TL’den satılacağını açıklarken gerekçelerden birinin asgari ücrete yüzde 65 zam yapılmasını gösterdi. Oysaki asgari ücrete yüzde 54,66 zam yapılmıştı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 14:14
Takip Et

Simit 7 lira oldu. Asgari ücrete zammı yüzde 65’ten hesapladılar

Simit 7 lira oldu. Asgari ücrete zammı yüzde 65’ten hesapladılar
+
Aa
-

ANKA

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Başkent’te simidin yarından itibaren 7 TL’den satılacağını açıkladı. Delibaş, “Doğal gazın yüzde 164 zam alması, elektriğin yüzde 200 zam alması, un fiyatlarının tekrardan yüzde 20-yüzde 30 zam yemesi, susam fiyatının hareketlenmesi, kiraların artış göstermesi ve asgari ücretin yüzde 65 zam almasından dolayı Ankara simidi 7 lira olmuştur” dedi.

Savaş Delibaş, ANKA Haber Ajansı’na daha önce yaptığı açıklamada, ham maddeye yüzde 200’ün üzerinde zam geldiğini belirtmiş ve ocak ayında simide zam yapılacağını duyurmuştu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINI FAZLA AÇIKLADI
Delibaş, dün yaptığı açıklamada, Başkent’te simidin yarından itibaren 7 TL’den satılacağını bildirdi. Delibaş, zammın gerekçesini ise şöyle açıkladı:

“Pazartesi günü Ankara’da 100 gramlık simit 7 TL. Sadece Ankara’da değil Türkiye’de doğal gazın yüzde 164 zam alması, elektriğin yüzde 200 zam alması, un fiyatlarının tekrardan yüzde 20, yüzde 30 zam yemesi, susam fiyatının hareketlenmesi, kiraların artış göstermesi ve asgari ücretin yüzde 65 zam almasından dolayı Ankara simidi 7 lira olmuştur.”

Delibaş gerekçeleri sıralarken asgari ücrete yüzde 65 zam gelmesini de belirtti. Ancak asgari ücrete aralık ayında yüzde 54,66 zam yapılmış ve asgari ücret brüt 10 bin 8 Lira, net 8 bin 506 TL olmuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

ÖNLEM ALINSIN
22.01.2023 14:31
Maaşı artınca size ne oluyor? 1tl'lik simidi 7tl ye satmayı açıklayamazsın. Günde 2000 simit 2000TL'di. Şimdi 2000Simit x 7 14000TL yapıyor. Nasıl bir zam sana günde +12000TL kar ettiriyor acaba ?  
 
Mehmet
22.01.2023 14:23
Hadi zam yapanı içeriye atsında görelim eleştireni atmak kolay tabi zam yapan zengin olunca atamaz yürü be hızır paşa güvendiğin padişahında yıkılır elbet birgün  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
1
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
2
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
3
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
4
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
5
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
6
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
7
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿Eşini öldüren polis aynı silahla kendini vurdu
﻿Eşini öldüren polis aynı silahla kendini vurdu
﻿Eşini öldüren polis aynı silahla kendini vurdu
﻿Elazığ’da trafik kazası: 4'ü çocuk 7 yaralı
﻿Elazığ’da trafik kazası: 4'ü çocuk 7 yaralı
﻿Elazığ’da trafik kazası: 4'ü çocuk 7 yaralı
﻿İstanbul’da aranan 175 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul’da aranan 175 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul’da aranan 175 şüpheli yakalandı
﻿Devrilen aracı elleriyle kaldırarak sürücüyü kurtardılar
﻿Devrilen aracı elleriyle kaldırarak sürücüyü kurtardılar
﻿Devrilen aracı elleriyle kaldırarak sürücüyü kurtardılar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.