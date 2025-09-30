Simpsons ailesi yıllar sonra beyaz perdeye dönüyor

The Simpsons filmi, ilk yapımın üzerinden geçerek 20 yılın ardından yeniden sinemaya dönüyor.

20th Century Studios ve Disney, uzun süredir beklenen ikinci filmin 23 Temmuz 2027 tarihinde vizyona gireceğini açıkladı.

Yeni tanıtım afişinin yayımlanmasıyla birlikte, hayranların sosyal medyadaki gösterileri muhteşem sahnelerine göndermeler yapılmaya başlandı.

İlk uzun metrajlı film 2007'de gösterilmişti.Aradan geçen tam 20 yılın ardından, The Simpsons serisi bir kez daha beyaz perdeye taşınıyor. Yapımcının pazartesi günü yapacağı duyuruda, serinin ikinci filmi için hazırlıkların devam ettiği bildirildi.

Dünyaca ünlü animasyon serisine dayanan ve henüz adı açıklanmayan yeni yapım, Simpson ailesinin sevilen karakterleri Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie'yi yeniden izleyiciyle buluşturacak.

Paylaşılan afişte ise ikonik Simpson çöreği almak için sürdürülen bir el yer alıyor. Afiş grubu olmayan “Homer saniyeler içinde geri geliyor” (Homer ikinci tabağını almaya geliyor) sloganına dikkat çekti.

Öte yandan geçmiş yıllarda internette dolaşan bir videoya göre Simpsons çizgi filminde yer alan bir sahnede Amerika’da yaşanan yangınlar daha önce gösterilmiş. Hangi bölümden olduğu bilinmeyen sahnede, ABD Başkanı Donald Trump’ın arkasındaki binada ‘2025’te Amerika’ yazıyor ve sahne genelinde binalarda yangın olduğu görülüyordu.

Dünyaca ünlü çizgi dizide gündeme gelen kehanetlerden bazıları şunlar:

Marketlerde ürünler bitecek, benzin istasyonlarında benzin bitecek, ATM’lerden para çekme işlemleri duracak, insanlarda nakit para kalmayacak ve kasalarda kavgalar çıkacak, telefonlar ve internet çalışmayacak, insanlar büyük yangınlardan kaçacak, dünya genelinde günlerce sürecek elektrik kesintileri meydana gelecek ve dünya karanlıkta kalacak, insanlar yiyecek ürünleri bulmakta zorlanacak, nereden geldiği bilinmeyen uçan nesneler dünyayı ziyaret edecek, dünya genelinde yeni normal şartlara alışılması gerektiği söylenecek.