Sinan Akçıl Beştepe’de konser verdi

Sinan Akçıl Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikler kapsamında sahneye çıktı.

Sinan Akçıl Beştepe’de konser verdi

AA

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yaz aylarında başkentliler için bir dizi ücretsiz konser ve etkinlik planlandı. Bu kapsamda sahne alan ilk isim, sanatçı Sinan Akçıl oldu.

Akçıl, repertuvarındaki şarkıları başkentli sanatseverler için seslendirdi. Konseri izlemeye gelenler, Akçıl'ın şarkılarına eşlik ederek eğlendi.

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Merkezde 22 Temmuz'da Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu, 29 Temmuz'da ise Jandarma Bandosu'nun konserleri gerçekleşecek.

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Ağustos ayında ise 2023 Aşık Veysel Yılı'na özel olarak hazırlanan etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

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"www.milletkultur.gov.tr" internet sitesinden merkezde düzenlenecek etkinlik takvimine ulaşılabiliyor, etkinlikler için davetiye oluşturulabiliyor.

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