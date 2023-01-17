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Sinan Ateş davasına atanan başsavcı vekilinin Bahçeli’nin sağ kolu ile fotoğrafı çıktı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in suikast sonucu hayatını kaybetmesi ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 23:50
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Sinan Ateş dosyasının başına getirilen başsavcı vekilinin, Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı ile fotoğrafı ortaya çıktı

Sinan Ateş davasına atanan başsavcı vekilinin Bahçeli’nin sağ kolu ile fotoğrafı çıktı
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Soruşturmaya atanan yeni savcı Durdu Özer’in MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç.Dr. Sinan Ateş cinayetine ilişkin olarak yürütülen soruşturmada ikinci bir savcı görevlendirirken, dosya milliyetçi kesime yakınlığıyla bilinen Başsavcıvekili Durdu Özer’in koordinatörlüğüne verildi.

BAHÇELİ'NİN BAŞDANIŞMANI İLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Davaya atanan yeni savcı vekili Durdu Özer'in MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Yıldızlar'ın sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf şöyle:

NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta Cuma namazı sonrasında, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

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