Sinan Ateş'in rekor kıran videosu: Atatürk Türk milletinin atasıdır. Türk tarihinin güneşidir

Editör: Ayşe Memiş

Ülkü Ocakları eski Başkanı Doçent Doktor Sinan Ateş Ankara’da uğradığı silah saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Ateş’in ölmeden önce katıldığı bir programda Atatürk’le ilgili söylediği sözler sosyal medyada rekor kırdı.

Ateş, “Atatürk Türk milletinin atasıdır Türk tarihinin güneşidir.” dedi.

Cinayete kurban giden Ateş şu sözleri kullandı:

Atatürk'e düşmanlık eden bir kitle var, Atatürk Türk milletinin atasıdır türk tarihinin güneşidir.Bugün eğer Atatürk olmasaydı bu ülkede hür ve müstakil bir şekilde yaşayamazdık.

GENÇLERE YAPTIĞI KONUŞMA DA GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Ateş’in gençlere yaptığı konuşma dinleyenlerin gözlerini doldurmuştu.

Gençlerin daha başarılı olması gerektiğini iPhone, Facebook ve Twitter gibi dünya devlerine kafa tutması gerektiğini belirten Sinan Ateş, Japonya, Kore ve Almanya’yı da örnek göstererek "Niye Türkiye bunları yapamasın. Niye bu kalkınma hamlelerini gerçekleştiremesin." diye sitem etmişti.

NE OLDU?

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çukurambar semtinde bir suikast sonucu öldürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet’inin yürüttüğü soruşturmada tutuklananların sayısı 21’e yükselmişti.

Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'yı Ankara dışına çıkardığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem tutuklanmıştı. Ateş’in katil zanlısı Eray Özyağcı da yakalanarak tutuklandı.

Demirbaş’ın MHP'li Olcay Kılavuz’un da oluğu evde yakalanmasına ilişkin polislerin tuttuğu tutanak ise kaybolmuştu.