Sinan Oğan'ın Erdoğan kararının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken paylaşım

Sinan Oğan'ın ikinci tur için Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini açıklamasının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sinan Oğan'ın Erdoğan kararının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken paylaşım

Günlerdir ikinci turda izleyeceği tutum merak konusu olan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yaptığı basın açıklamasında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı.

“BİZ VARIZ, BURADAYIZ”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Oğan'ın kararını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Mansur Yavaş, “Endişeye gerek yok, biz varız, buradayız.” cümlesiyle sosyal medya hesabından seçim sürecinde mitinglerde yaptığı konuşmalardan kesitlerin yer aldığı bir videoyu paylaştı.

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SİNAN OĞAN NE DEMİŞTİ?

Oğan yaptığı açıklamada "Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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