Sinan Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın hangi ittifakı destekleyeceğini 19 Mayıs Cuma günü açıklayacağı iddia edildi.

Sinan Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimler ikinci tura kalmasının ardından gözler, gençlere ve aldığı oy oranı seçimde kritik bir rol oynayan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a çevrildi.

Oğan’ın Cumhur ittifakını mı yoksa Millet İttifakını mı destekleyeceği merak konusu oldu.

Gazeteci Kürşat Oğuz sosyal medya hesabından konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Oğuz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile görüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sinan Oğan’la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. 'Kararımızı 19 Mayıs’ta açıklayacağız' dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş."

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