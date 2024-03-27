Sinem Kobal ünlü dizinin setinden paylaşım yaptı. Hayranları heyecanlandı

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Sinem Kobal ünlü dizinin setinden paylaşım yaptı. Hayranları heyecanlandı
Uzun süredir setlerden uzak olan ünlü oyuncu Sinem Kobal, bir dizinin setinden fotoğraf paylaştı. Kobal'ın paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı.

2016’da ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal, Lalin ve Leyla adında iki kız dünyaya getirdikten sonra oyunculuğa ara vermişti.

36 yaşındaki ünlü oyuncu, 3 yaşındaki kızı Lalin'i de yanına alarak Ömer dizisinin setini ziyaret etti.

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Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın başrolünde yer aldığı setin misafiri olan Sinem Kobal'ın setten paylaştığı poz uzun zamandır ekranda olmayan Kobal’ın hayranlarını heyecanlandırdı.

Sinem Kobal'ın setten paylaştığı fotoğraf setlere döneceğini düşündürse de Sinem Kobal paylaşımını "Dayıya ziyaret" notuyla paylaştı. Kobal’ın Ömer dizisinin yönetmeni Cem Karcı ile yakın dost olmasından dolayı seti ziyaret ettiği anlaşıldı.

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