Sinem Kobal, Arda Turan ile yaşadığı uzun süreli birlikteliğin ardından mutluluğu Kenan İmirzalıoğlu ile buldu. Çiftin sessiz sedasız bir arkadaşları aracılığıyla başlayan aşk hikayesi görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirme kararıyla taçlandı.

Başarılı oyunculardan biri olarak adından sıklıkla söz ettiren Kenan İmirzalıoğlu efendi tavırları, kendine özgü tarzı ile halen dikkatleri üzerine çekiyor. Evlilik kararıyla birlikte kameralardan uzak bir hayatı tercih eden ünlü çift zaman zaman kızlarıyla yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.

2020 yılında ilk kızları Lalin’yı kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşayan İmirzalıoğlu çifti, 2022 yılında ise kızları Leyla ile bu mutluluğu ikiye katladı.

Kobal vaktini kızlarına ayırmayı tercih etse de hayranları oyunculuğa dönüp dönmeyeceğini merak ediyor. Selena’daki rolüyle yıldızı parlayan Kobal henüz hayranlarına bu konuda net bir açıklama yapmadı.

Çift, kızları Lalin’nın doğum gününden mutlu bir aile karesi paylaştı. İmirzalıoğlu ailesinin doğum günü karesine beğeni yağdı.

LALİN 5 YAŞINA GİRDİ!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünller arasında yer alan ünlü oyuncu, büyük kızı Lalin’in doğum gününü kutladı. Kızlarının doğum günü için renkli balonlar alarak aile içinde sade bir kutlama yapan çift, samimi anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Aile pozunu yayınlayan Kobal, "Lalin 5" notunu ekledi. Kobal, paylaşımında yine kızlarının yüzünü gizlemeyi ihmal etmedi.